Dal MFF2023 la scoperta di Carlo Tresca…e l’input per riscoprire “Il Monaco bianco”!

Il Matera Film Festival è sicuramente, tra quelli che si tengono nella Città dei Sassi, l’appuntamento più strutturato e più intrigante sulla settima arte. Con presenze internazionali autorevoli ed una intensità di tematiche e presentazioni di lavori che consentono al pubblico di fare belle scoperte. Una tra tante è stata sicuramente quella della vera e propria leggenda di Carlo Tresca, un italiano emigrato negli Stati Uniti agli inizi del secolo scorso e lì divenuto famosissimo, mentre qui nel suo Paese, persino nella sua città natia, Sulmona, è stato completamente ignorato, messo in un angolo, rimosso dalla memoria collettiva. Rimozione contro cui un pugno di suoi concittadini hanno opposto una caparbia resistenza nel tempo e grazie a i quali, il regista Angelo Figorilli, insieme a Francesco Paolucci hanno potuto realizzare “L’uomo più buono del mondo. La leggenda di Carlo Tresca“, un docu film che (con la voce narrante di Maurizio Maggiani) ricostruisce la storia di questo nostro connazionale che nell’America d’inizio Novecento fu al centro dello scontro sociale, ponendosi alla guida dei lavoratori in lotta per i propri diritti. L’opera è stata proiettata al Cinema Guerrieri, all’interno del programma del MFF 2023 -per l’appunto- nella serata di lunedì scorso a cui è seguito un interessante incontro con gli autori. Con una dotta interlocuzione dal pubblico con gli stessi che potrebbe -almeno ci auguriamo- costituire il seme di un futuro lavoro cinematografico per ricostruire la figura di un personaggio materano con biografia similare a quella di Tresca, ovvero Luigi Loperfido, conosciuto anche come il “monaco bianco” (1877/1959). Una figura altrettanto scomoda che dopo essere stato in America rientra ed anima le lotte contadine sino al suo avvicinamento alla chiesa battista e al “socialismo cristiano“. Percorso anche questo sempre nella medesima direzione disostegno agli ultimi. Figura anche questa su cui aleggia un alone da leggenda. Chissà se da questo festival partirà l’interesse di indagare, magari con un docu film come questo su Tresca che, prima della proiezione materana, è stato presentato a maggio scorso -come hanno ricordato gli autori- proprio lì dove la storia si è svolta: a New York, alla Casa italiana (24 West 12th Street), a pochi isolati dal luogo dove il leader sindacale (odiato dall’Fbi e da Mussolini) fu assassinato nel 1943, evento a cui ha partecipato Dorothy Gallagher, la sua prima biografa.

Il docu film narra che siamo negli Stati Uniti, primi del novecento e Carlo Tresca è un immigrato italiano che guida scioperi che durano mesi, pubblica giornali che denunciano padroni e mafiosi, vince e perde decine di processi per la libertà delle sue idee e dei lavoratori di ogni paese immigrati in America. Per tutto questo, era considerato dall’FBI tra i sovversivi più pericolosi. Un sindacalista, giornalista, socialista, rivoluzionario, anarchico, antifascista e antistalinista, con caratteristiche -dunque- che lo rendono scomodo per tutti e giunto oltre oceano da Sulmona, Abruzzo. Fu assasinato con un colpo di pistola alla schiena la sera del’11 gennaio del 1943, nel mentre sembra volesse tornare in Italia per partecipare alla liberazione del paese. “Al suo funerale a New York -ricordano gli autori- ci furono ben ottanta automobili cariche di fiori a precedere un corteo di migliaia di persone. Operai, tessitrici, intellettuali, artisti, scrittori che piangevano quello che fu definito “l’uomo più buono del mondo”. Poi su di lui, per anni, scende il silenzio.” Angelo Figorilli, racconta che di Tresca aveva “sentito parlare per la prima volta da bambino nei racconti di suo zio comunista e ferroviere”. Poi pur nel silenzio che sommerge questa figura, persino a Sulmona, incontra persone che ostinatamente tengono alta la fiammella del ricordo evotindo che si spenga. Tra essi Maurizio Maggiani, scrittore, che nel suo libro “L’eterna gioventù” ha dedicato a Tresca pagine straordinarie. E così, insieme a Francesco Paolucci film maker, autore di diversi documentari (l’ultimo “I senza nome” dedicato ai migranti sepolti nel cimitero di Lampedusa) decidono di intervistarlo e con esso anche altri cultori della storia di Tresca. Ed ecco così che intrecciando le loro testimonianze e ricordi che è venuto fuori un lavoro di rara intensità. C’è dunque Giuseppe Evangelista già docente e preside del liceo Ovidio dove Tresca capì di essere “un tipo ribelle, indocile ad ogni disciplina”, quindi Italia Gualtieri già operatrice culturale della biblioteca che organizzò la prima conferenza di riabilitazione della figura di Tresca. Ma anche Edoardo Puglielli insegnante, autore di libri sul movimento operaio e dei ferrovieri, animatore del centro studi Carlo Tresca e Concettina Falcone Salvini che ha dedicato vent’anni della propria vita a documentare, scrivere e riscrivere un libro sullo storico giornale di Carlo Tresca “Il martello”. Quindi Mario Pizzola che per anni, da solo con la sua testimonianza di pacifista, libertario, obiettore di coscienza ha tenuto in vita in città la memoria di Tresca e ancora oggi custodisce in casa un calco del volto dell’anarchico. Dunque a ottanta anni dalla sua morte, il documentario (38 minuti) fornisce un ritratto sentimentale e intenso di questo italiano ribelle e internazionalista, di questo Don Chisciotte del secolo scorso, “un eroe che come tutti gli eroi è finito tragicamente”. Le parole di Maggiani costituiscono il filo conduttore della narrazione in una sorta di conversazione a distanza con gli altri intervistati che da Sulmona hanno cercato faticosamente di ricostruire e illuminare il ricordo di un uomo che “ha combattuto contro tutti i dispotismi”, “accorreva laddove c’era bisogno”, “riusciva a parlare con tutti, amici, nemici, povera gente, intellettuali” e “non indietreggiava davanti a nulla” . Una narrazione scandita dalla ricostruzione –con bella animazione di Erick Cuevas Ulloa e la musica di Giancarlo Tiboni– degli episodi che segnarono la vita di Tresca. Dalla formazione politica maturata in Abbruzzo tra i ferrovieri, quindi la fuga a New York e lo storico sciopero dei tessili di Paterson durato mesi che si trasformò in un memorabile spettacolo al Madison Square Garden, sino al suo assassinio sulla Quinta strada. Il lavoro di Figorilli e Paolucci più che interrogarsi sul non mistero della morte di Tresca (odiato dall’FBI e da Mussolini) vuole essere un invito a confrontarsi con l’esemplare vita di un uomo che dell’amore per la libertà e della lotta contro ogni sfruttamento ha fatto la ragione della propria esistenza. Proprio in questa contemporaneità in cui le diseguaglianze e la perdita di diritti conquistati in quel secolo scorso vacillano ogni giorno di più.