Dai labirinti si esce…con l’arte di Pino Oliva

Lo avevamo lasciato a Palazzo Malvinni Malvezzi, https://giornalemio.it/cultura/pino-oliva-e-le-nuove-opere-per-la-giornata-di-studio-la-scelta/ , con le sue strabilianti opere e con una apertura all’intelligenza artificiale. Ma Pino Oliva non sa starsene in panciolle e a ignorare che il mondo è fuori del labirinto che contrassegnano i suoi quadri e con tutta quella simbologia, tra mito, tradizione, innovazione, sorpresa, che portano a riflettere sul come si possa uscire da quel contesto pittorico. Se ne esce eccome… La mostra in corso, fino all’Epifania, presso lo studio Arti Visive di via delle Beccherie e in collaborazione con la galleria Opere Arte e Arti, offre la chiave di lettura per farlo. Pino, che nei momenti di pausa, continua a disegnare…, è il filo di Arianna che – come nella leggenda del Minitoauro, rinchiuso nel Palazzo di Cnosso a Creta- porta fuori dove ci sono risposte a dubbi, sogni, riflessioni, seguendo le simbologie di uomini, donne, limoni, volpi, volatili, emblemi della terra, dell’anima e di spazi da conquistare. E per Pino ogni opera lo è…In un post su una sua pagina social Pino ha scritto una frase che racchiude la storia di un percorso artistico in continua evoluzione. ” Pittura e fumetto, artista perfetto”, scriveva Echaurren. Non è una scelta stilistica, è una condanna biologica. A me- afferma Pino- della perfezione non importa nulla: mi interessa la frontiera, quella terra di nessuno dove il segno si fa crudo e la storia prende vita. Questa è la mia strada, da sempre”. E siamo certi che continuerà a batterla nel percorso che lo porterà a esporre in Italia e all’estero… E a creare, ve lo abbiamo detto che per Pino ogni momento è buono per farlo, magari canticchiando parole e suoni di uno dei tanti brani dei Vastax…

