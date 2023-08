Dai diari inediti di Elisa Claps il libro di Mariagrazia Zaccagnino

La giornalista Mariagrazia Zaccagnino, in dialogo con Filomena, la madre della ragazza scomparsa il 12 settembre 1993, ci svela Elisa prima che diventasse il “Caso Claps”, attraverso i suoi diari inediti, a distanza di trent’anni, ci racconta i suoi pensieri, l’amore per la famiglia, il rapporto con le amiche, la fede in Dio e il sogno di diventare medico.

S’intitola “Sono io Elisa Claps” il libro in corso di pubblicazione dalla casa editrice Edigrafema (collana dietroFont), che include gli scritti di Elisa e i ricordi di sua madre. “Della ragazza si è sempre parlato dal 12 settembre 1993 in poi, –si legge in una nota- ma chi era Elisa prima di scomparire? Cosa sognava? Come trascorreva le sue giornate? Cosa la emozionava e cosa, invece, causava in lei turbamento? Chi era davvero la ragazza con gli occhiali e i lunghi capelli castani prima che diventasse il “Caso Claps”? Archiviati i processi giudiziari e le ricostruzioni storiche, che resteranno per sempre parziali, questo testo restituisce luce alla giovane potentina rimasta intrappolata per quasi 17 anni nell’oscurità del sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Il libro sarà disponibile a partire dal 12 settembre, per affermare simbolicamente il “ritorno” di Elisa proprio in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Quel giorno a Potenza ci sarà la prima presentazione dell’opera letteraria.”

Mariagrazia Zaccagnino, giornalista professionista, si è laureata in Scienze della Comunicazione, conseguendo successivamente un master in Criminologia e scienze investigative. Ha collaborato con quotidiani locali e settimanali nazionali, agenzie di stampa e tv. Per l’associazione “Libera” in Basilicata ha curato la comunicazione e un laboratorio di giornalismo d’inchiesta. Da sempre attiva nel sociale, sostiene i diritti umani e le pari opportunità per uomini e donne. Attualmente lavora all’ufficio stampa della Regione Basilicata e si occupa di podcast, in costante ricerca di storie ed eccellenze da raccontare. È mamma di Letizia, Benedetta e Anastasia.”