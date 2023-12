Dabraio con la passione dell’anima popolare : da Viggiano, al presepe al Carnevale

Mani e cuore d’oro. Giuseppe Dabraio, artista che modella in scala i protagonisti della tradizione, continua a stupire per la pazienza certosina di quelli che difendono strenuamente la memoria dei territori e non si arrendono allo spopolamento dei nostri centri, a cominciare dalla sua Tricarico dove religiosità e identità sono ancora vivi. Una eredità da tramandare ai giovani, con la bella e interessante mostra “Arte e tradizione” , realizzata con l’apporto di Pancrazio Locuoco, allestita a Matera a Palazzo Malvinni Malvezzi, fruibile fino al 7 gennaio. Così l’allestimento su una lunga tavolata della processione che da Viggiano porta al Santuario, per la Madonna nera, protettrice della Basilicata, è un inno alla devozione popolare. Ci sono, in scala,le genti della Basilicata e delle province vicine in costumi d’epoca, con i labari dei Comuni, gli stendardi di confraternite con le offerte in danaro,uomini e donne con i cinti di candele e fiori, il clero che precede la teca della Madonna, e tanti devoti nelle fogge e nelle espressioni diverse.

Un capolavoro espressivo, che sembra essere di buon auspicio per quanto si farà per inserire la festa tra i beni immateriali dell’Unesco, come si intende fare anche per la Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. Dabraio non poteva non dimenticare il Carnevale della sua Tricarico, con la doverosa rappresentazione delle scene di vacche e tori. E poi il presepe Napoletano. Già il presepe. Dabraio ne ha realizzato uno, in passato, che può essere ammirato nella Chiesa di San Rocco dove è parroco quel don Angelo Tataranni, che lo spirito della Natività lo ha portato in parrocchia e in città con una sere di progetti, tutti realizzati, per i poveri. E l’artista ricorda a tutti di offrire qualcosa per le opere di quella parrocchia. Solidarietà, arte e altruismo, ”beni” che si rappresentano con il cuore… Visitate la mostra, come i Magi, fino all’Epifania. E passate parola.



