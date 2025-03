“Da tanne a mo’…” cosa è cambiato ad Altamura?

E’ il titolo e il filo conduttore di una serata in vernacolo altamurano che la Pro Loco di Altamura e il Rotary club di Altamura e Gravina presenteranno domani, 21 marzo, con l’ingresso della Primavera presso l’Auditorium del Sacro cuore. Un lavoro di Domenico Denora, in collaborazione con Nicola Scalera e Michele Tota, con prefazione di Ferdinando Mirizzi, che vedrà alternarsi donne e uomini a raccontare ”Briciole di storia” altamurana. E a giudicare dagli acquerelli di Ninì Marvulli si passerà dalla vita contadina, quando s’ scev for, si andava fuori in masseria su una carretta trainata da un mulo o da un cavallo ad oggi con una gioventù abbigliata alla moda del tempo. Nell’immagine non vediamo il telefonino. E questo è un particolare di non poco conto. Significa che dialetto e voglia di incontrarsi in piazza per raccontare fatti propri o altrui sono una prassi che non è cambiata: da tanne a mo’..