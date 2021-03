L’interprete è di quelli di peso, nel senso pieno del termine, come l’attore Vincenzo Failla che abbiamo avuto modo di apprezzare a Matera, a Palazzo Lanfranchi, nel Centro e nella Sala Levi, e anche all’auditorium musicale ‘’ Roberto Gervaso’’ per la sua chiarezza e tonalità espressiva, oltre che per una cultura a tutto tondo. Ritorna mercoledì 17 marzo, ma in modalità on line,al Centro Levi con una conversazione tematica su “ “LEGGERE, INTERPRETARE, RECITARE – Tradurre la lingua scritta in lingua parlata”. E per farlo attingerà a piene mani su autori affermati che hanno visto le proprie opere riprodotte in lavori teatrali e televisivi. Un libro, una storia e un protagonista parlando di Carlo Levi, George Simenon, Dino Buzzati, Elsa Morante e Grazia Deledda. Serata per tutti, ma anche per quanti vogliano approfondire i diversi aspetti della lingua che fanno cultura e professionalità. Non sarebbe male legare, in futuro, una ‘lezione’ alla concessione di crediti formativi. Giriamo la proposta al direttivo del Centro Carlo Levi.



CENTRO CARLO LEVI – MATERA

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 17,30, Vincenzo Failla, affermato attore di cinema, teatro e TV, nonché docente di recitazione e lettura interpretata, terrà una conversazione sul tema:

“LEGGERE, INTERPRETARE, RECITARE – Tradurre la lingua scritta in lingua parlata”.

Con analisi di brevi brani letterari di Carlo Levi, George Simenon, Dino Buzzati, Elsa Morante e Grazia Deledda

L’incontro si propone di affrontare il processo di trasformazione della lingua scritta in lingua parlata, ed in particolare:

– come comunicare a gli altri correttamente quello che stiamo leggendo;

– come analizzare un testo;

– la funzione della punteggiatura e sua interpretazione;

– il mero significato delle parole;

– le intonazioni che coinvolgono la sfera affettiva;

– l’importanza della prosodia

L’incontro si potrà seguire sulla piattaforma Meet al seguente link: https://meet.google.com/kze-ksak-vwn

Vincenzo Failla ha lavorato in teatro, cinema e tv al fianco di Foà, Moriconi, Bosetti, Cardinale, Zingaretti, De Sica, Moni Ovadia, Jean Sorel. È stato diretto da Cobelli, Squarzina, Garinei, Squitieri, Luchetti, Pupi Avati, Faenza. Interprete di Operette, Musical e Commedie Musicali, tra cui Rugantino con E. Brignano con repliche a New York. Ha preso parte a Fiction televisive: Distretto di Polizia, Provaci ancora Prof., Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, La Squadra su Rai3, interpretando per otto anni il medico legale Dott. Mari. È inoltre cantante e batterista jazz; laureato in “Discipline Musicali Jazz” al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Insegna recitazione e lettura interpretata presso: Voice Art Dubbing di Roma; Libera Università del Cinema di Roma; Artès di Pomezia; formatore per corsi della regione Lazio e Basilicata. Ha inciso come cantante il CD Anatomopatologìa dello Swing; come voce recitante i CD Scomposizioni, la canzone italiana recitata, il Primo Libro di Canzoni a quattro voci di Marc’Antonio Mazzone. Ha pubblicato con Riccardo Cascadan il manuale di prosodia e ortoepia Come Posso Dire (Ed. Giannatelli, Mt 2017).