Il musicista l’ha chiamato ” Francia-America” ma il concerto di domani sera al Teatro Mercadante di Altamura (Bari) è di quelli che, su un ponte di note e brani di successo, collega la vecchia Europa al nuovo mondo,l’America : dal Canada agli Stati Uniti fino a scendere al centro tra Cuba e Honduras per citare alcuni paesi caraibici fino al Sud, tra Brasile, Argentina, Uruguay e via suonando. Un percorso da ascoltare al piano, tra ricordi e protagonisti. Magari qualcuno nato ad Altamura, Gravina, Matera, Montescaglioso, Bari, Taranto. Chissà. Emanuele Arciuli vi aspetta…

Teatro Mercadante di Altamura: concerto per piano solo di Emanuele Arciuli

Mercoledì 24 Novembre alle ore 21.00, al Teatro Mercadante di Altamura, è protagonista Emanuele Arciuli in “FRANCIA – AMERICA” – Concerto per piano solo.

PROGRAMMA:

John Cage: In a Landscape

Claude Debussy: 6 Preludi (nn.2 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12)

‘Round Midnight Variations: Hommage to Thelonious Monk (composte per Emanuele Arciuli)

– Thelonious Monk: Theme

– John Harbison: Monk’s Trope

– Michael Torke: Variation

– Michael Daugherty: Monk in the Kitchen

Philip Glass: Etude n.2

Frederic Rzewski: Winnsboro Cotton Mill Blues

Emanuele Arciuli è ospite delle maggiori orchestre, in Italia e all’estero. Il suo interesse per la musica americana si è concretizzato in un libro, “Musica per pianoforte negli Stati Uniti”, e in numerose lezioni, sia radiofoniche che televisive. Nel 2011 gli è stato conferito il premio della critica musicale italiana “Franco Abbiati” come miglior solista dell’anno. Tra gli altri riconoscimenti, una nomination per i Grammy Award per il cd dedicato a George Crumb. Incide per Stradivarius, Chandos, Vai, Innova Records, Bridge. Docente di pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di Bari e all’Accademia di Pinerolo. Tiene regolarmente workshop negli Stati Uniti, dove ha tenuto oltre quaranta tournée.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) – Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) – Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Seguici sui social: #teatromercadantealtamura #rinascimento #weareinpuglia #cultura

Sul web: www.teatromercadante.com