Da Ostrzeszów un ponte con Matera , ricordando la presenza polacca

Sono passati nove anni da quel pomeriggio del 15 novembre 2015, che videro Matera ospitare eventi e cerimonie sulla presenza nella Città dei Sassi del secondo Corpo di Armata polacco, dal 1944 al 1946, dopo la ”Liberazione” del 21 settembre 1943, ma quel legame non si è mai interrotto. E questo grazie a Francesco Ambrico, autore di ricerche sul 21 settembre, con il lavoro ” War crimes at Matera” e di una serie di contatti e iniziative proficue con associazioni e reduci della presenza polacca non solo a Matera, ma anche in altre zone del nostro Paese. Le truppe polacche, infatti,parteciparono attivamente alla battaglia di Montescassino e proprio per ricordare l’80^ anniversario di quel conflitto si è svolto a Ostrzeszów un evento per la inaugurazione di un murales su quell’evento. Tra gli invitati, il 12 aprile scorso, il concittadino materano Francesco Ambrico e una signora polacca di Casamassima ( Bari) E a Casamassima ( Bari) ci sono due luoghi che ne ricordano la presenza: l’ospedale e il camposanto. Qui è nata l’associazione ”Piccola Polonia”, animata da una signora polacca. A Matera c’è Francesco Ambrico che con il padre Mario ebbe una onorificenza dal governo polacco, per gli studi portati avanti sulla presenza delle truppe polacche e delle scuole di trasmissione e logistica.



LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI POLACCHI.

Quest’anno ricade l’80esimo anniversario della Battaglia di Montecassino e il Centro Culturale di Ostrzeszów è onorato di invitarvi ad un evento unico in commemorazione degli eroi di Montecassino.Questo paese, oltre a commemorare i suoi cittadini che hanno combattuto per l’Italia, ha vissuto una storia difficile durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è stato utilizzato dai nazisti come campo di prigionia per soldati italiani, polacchi, norvegesi e francesi.

IL PROGRAMMA

Il 12 aprile 2024 alle ore 17 ci sarà la cerimonia di inaugurazione del murale di Janusz Olechnowicz, che commemora la partecipazione degli abitanti di Ostrzeszów alla battaglia di Montecassino.

Fautori dell’iniziativa i signori Robert Bacik e Sławomir Dembny.

Alle 18, all’interno del Museo Regionale, ci sarà un incontro dal titolo “Fiori della Libertà”.

I nostri ospiti saranno:

Żaneta Nawrot – Presidente dell’Associazione Culturale “Piccola Polonia” di Casamassima.

Francesco Ambrico – Storico locale e appassionato della storia del II Corpo della città di Matera

Robert Bacik e Sławomir Dembny, che da anni visitano Monte Cassino saranno felici di condividere le loro conoscenze sulla vita del generale Anders e presentare foto da collezioni private, nonché una presentazione di diapositive relative ai loro viaggi in sulle orme del 2° Corpo Polacco.