Metteteci dentro la professionalità e la volontà del maestro Giuseppe Appio di regalare con la sua ‘’Ave Maria’’ un progetto e un momento di serenità alle comunità di Montescaglioso ( Matera) e di Tavazzano (Lodi), unite – ma distanti- nel segno della musica a causa del distanziamento fisico (come è esatto dire) procurato dall’epidemia da virus a corona, e la voglia di verificare sul campo che l’esperimento puo’ continuare, e avrete tutti gli elementi per chiedere il bis… Ma di cosa ? Parliamo del concerto che ha tenuto incollati protagonisti, parenti, amici, docenti e amministratori locali per la magistrale esecuzione del maestro Appio e della esibizione della JAM Ensemble di Montescaglioso e la Corale Polifonica di Tavazzano. Si attendono ora i concerti dal vivo e di beneficenza nei due centri e magari l’incisione di un cd della JamPolifonica. Puo’essere una opportunità dopo i limiti del confinamento domiciliare (usiamo l’italiano) per continuare a lavorare insieme. E con la caparbietà del maestro Giuseppe Appio nulla è impossibile.



DISTANTI, MA UNITI DALLA MUSICA CON L’AVE MARIA DEL M° GIUSEPPE APPIO

La musica, ancora una volta, e in un tempo di sospensione come quello vissuto in questi ultimi mesi , rappresenta la modalità più immediata ed intensa per esprimere sentimenti ed emozioni che convergono, anche attraverso l’accettazione e la sublimazione del dolore, verso un sentimento di solidarietà universale. Da qui nasce l’idea del Maestro Giuseppe Appio di creare un connubio, anche se virtuale, a causa del lockdown, tra alcune rappresentanze di musicisti della propria comunità di origine, JAM Ensemble di Montescaglioso, e la Corale Polifonica di Tavazzano. Il M° Giuseppe Appio ha, infatti, mantenuto vivo il legame con la provincia lombarda, dove ha prestato servizio per alcuni anni presso l’IC “F. Fellini” di Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, costituendo la prima Corale Polifonica Scolastica dell’Istituto che si è avvalsa di diversi riconoscimenti attraverso la partecipazione a concerti , concorsi e rassegne musicali in tutta Italia. Un organico, quello della Corale, che si è arricchito grazie anche alla partecipazione di genitori e altre figure di appassionati della musica e che ha visto, già dagli esordi , una collaborazione con i musicisti lucani che, spesso, in occasione di alcuni eventi , raggiungevano il comune lombardo per fornire il loro contributo. Il JAM Ensemble, invece, rappresenta per il M° Giuseppe Appio, un ritorno alle radici lucane, dove egli si è formato come artista e professionista nel campo musicale. Il gruppo nasce con l’idea di proporre vari generi musicali realizzati con arrangiamenti originali, fondendo le diverse sezioni vocali con strumenti analogici ed elettronici, per poi creare un unico corpo con le immagini che vengono proiettate durante i concerti. Da queste due affermate realtà musicali nasce la volontà di creare un grande ponte di suoni e voci per unire Nord e Sud, sperando in una rinascita, con il canto-preghiera più rappresentativo e amato dall’intera cristianità : l’ “Ave, Ave Maria” composta proprio dal M° Giuseppe Appio nell’anno 2013 e magistralmente rivisitata per l’occasione. La composizione originale, infatti, è per orchestra, voce solista e coro; ma, per consentire a tutti la possibilità di esecuzione, è stata trascritta anche per voce, coro e pianoforte /organo. Il brano si apre con una sapiente successione di suoni e voci soliste che, in un crescendo di sonorità e timbriche diverse, confluisce in un contrappunto, armonioso e solenne , quasi a sottolineare l’affidamento e la consacrazione a Maria della pietas popolare che anela , attraverso questa Creatura, alla redenzione dell’intera umanità. Nell’ “Ave, Ave Maria” il M° Giuseppe Appio trasforma la preghiera mariana, che sintetizza pienamente la storia della salvezza cristiana, in una composizione che coinvolge e conquista completamente il pubblico grazie all’armonica e maestosa fusione di strumenti e voci che sottolinea, ancora una volta, come sia possibile essere “distanti ma uniti dalla musica”. E questo grazie anche ai tanti musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell’omonimo video del quale il Prof. Ettore Zecca ha curato il mixage audio-video e ai quali va il plauso dell’autore del brano.

Letizia Leone