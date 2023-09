Da Matera, il contributo del Sud alla Liberazione e la difesa della Costituzione

La due giorni che si è svolta a Matera il 20 e 21 settembre, intorno all’80 anniversario degli eccidi di Matera per mano dei nazisti oramai in ritirata dopo l’armistizio e l’avanzare degli alleati, è stata sicuramente molto significativa per gli obiettivi che si proponeva e che si può dire siano stati pienamente raggiunti. Oltre alla bella prima mattinata che ha visto protagonisti gli studenti, i giovani a cui affidare il testimone di questa pagina di storia per farne tesoro e stimolo per il futuro (https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-il-premio-nazionale-testimoni-della-resistenza-e-della-costituzione/) e la cerimonia ufficiale del giorno dopo con le autorità, che come ogni anno ha ripercorso la triste via Crucis degli luoghi in cui avvennero gli episodi di sangue di quel tragico 21 settembre del 1943 (https://giornalemio.it/cronaca/bella-ciao-da-matera-una-sfida-di-resistenza-per-la-costituzione/) (https://giornalemio.it/cronaca/calo-anpi-la-costituzione-non-si-tocca-ricordando-lidia-menapace/), molto pregnante è stata l’attività convegnistica e di presentazione di libri, svoltasi nei due pomeriggi. Dalle relazioni e dagli interventi dei numerosi docenti universitari, ricercatori, scrittori, rappresentanti della magistratura, degli enti locali, del sindacato e delle associazioni che si sono susseguiti sono emerse con forza due consapevolezze.

La prima è che da un po di anni, dopo che la partecipazione del sud alla liberazione era stata circoscritta ai pur numerosi meridionali che avevano fatto la lotta partigiana al nord, sta emergendo e affermandosi una realtà sin lì oscurata. Ovvero che tutti quegli episodi di sangue che si sono succeduti dall’8 al 25 settembre 1943 nelle regioni del Sud, e tra essi quelli di Matera del 21 settembre, andavano non presi singolarmente ma opportunamente collocati nel contesto e nel clima di quei giorni (persino da quanto accaduto ancora prima, ovvero quel mese e mezzo dalla destituzione di Mussolini), ovvero: l’immininete arrivo degli anglo-americani, lo squagliarsi del fascismo, la rabbiosa presa d’atto di ciò da parte dei nazisti e l’inizio di una loro ritirata fatta di razzie, uccisioni e distruzione di infrastrutture. Rendendo chiaro, a fronte di ciò, che quelle azioni individuali e collettive -pur senza organizzazione alcuna, spontane e magari scatenate da episodi specifici- erano legate dal comun denominatore di una insofferenza alle angherie naziste e, quindi, di oggettiva resistenza e accelerazione della cacciata dei tedeschi dal proprio territorio. Un importante e primissimo contributo di sangue che è venuto dal Sud alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. E quindi alla nascita della Costituzione Repubblicana.

E qui veniamo alla seconda consapevolezza emersa dalle dotte e profonde analisi della due giorni materana. Ovvero della necessità di un rinnovato impegno per la piena realizzazione della nostra Carta, così ben ideata e scritta dalle madri e dai padri costituenti: una Costituzione antifascista, dei diritti, del lavoro e della pace. Una architettura istituzionale con poteri in equilibrio fra di loro, nessuno dei quali soverchiante l’altro, proprio per evitare uno scivolamento all’indietro verso quell’autoritarismo da cui ci si era appena liberati. Una architettura sorretta da principi solidi e netti. Una architettura che pur apparentemente non attaccata frontalmente, di fatto verrebbe minata da annunciate modifiche che la snaturerebbero nel profondo. Con proposte (la cosiddetta autonomia differenziata) che vanno a smembrare l’unità d’Italia e altre che vanno in una unica direzione: il rafforzamento di un potere rispetto agli altri. Con quella del premierato (o sindaco d’Italia che dir si voglia) infatti, si rafforzerebbe quello dell’esecutivo a scapito di quello legislativo e dello stesso Presidente della Repubblica. Idem con la paventata separazione delle carriere dei magistrati che, di fatto, andrebbe ad indebolire il potere giudiziario, con l’apertura della strada alla sottomissione al governo dei pubblici ministeri e, quindi, un ulteriore accentrantramento nelle mani dell’esecutivo. Esattamente il contrario, dunque, di quanto voluto dai costituenti. Realizzando così la rottura di quel prezioso equilibrio a garanzia della democrazia che essi hanno così ben cesellato. Ebbene, tenere alta e ferma la guardia è dunque importante per evitare che questo risultato nefasto venga raggiunto, magari pezzo dopo pezzo, in un quadro di indifferenza generale. E’questo il monito venuto da Matera chiaro e forte. Grazie dunque all’ANPI che ha promosso questa due giorni a Matera, quale avvio di un lungo percorso, che si svilupperà in tutto il Paese, verso l’80 della Liberazione.