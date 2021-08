Il titolo della rassegna letteraria, promossa e organizzata dall’Associazione Amabili Confini, è intrigante . ” Scrittori allo specchio” del passato, visti attraverso la lente e lo studio dei traduttori del presente, promette di stimolare riflessione su aspetti inediti degli autori. E, si sà, dalla traduzione di un termine o di un concetto da una lingua all’altra, con l’impegno obiettivo di rispettare quanto l’autore ha scritto in un determinato contesto, dipendono fortune e diffusione di questo o quel libro. L’occasione per apprendere impressioni, tecniche è l’incontro con i traduttori , dal 2 al 30 settembre 2021, a Matera, presso il giardino del Museo ” Domenico Ridola”

”L’incontro con i capolavori della letteratura – è scritto sul sito di Amabili Confini- è una scintilla che può illuminare le nostre vite, un bagliore improvviso che scombina i pensieri e accende i cuori. I traduttori, come sapienti tedofori, mantengono viva la fiamma di quelle intense opere, ne preservano l’unicità, restituendoci intatte la forza e la bellezza delle parole.

DATE E OSPITI DEGLI INCONTRI

2 settembre 2021

Ilide Carmignani in ”Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez sul tema “Magia e realtà”



9 settembre 2021

Susanna Basso “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen sul tema ” Parlarne tra amici”

16 settembre 2021



Claudia Zonghetti Anna Karenina di Lev Tolstoj sul tema “Le voci dell’infelicità”



22 settembre 2021

Giorgio Amitrano” Kafka sulla spiaggia di Murakami Haruki su “Ai confini della realtà”

30 settembre 2021



Yasmina Mélaouah “La peste” di Albert Camus per la serata tematica “I mille volti del Male”