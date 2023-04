Da Franco Di Pede un ‘omaggio’ a Rocco Scotellaro

Lo ha chiamato così il nostro Franco Di Pede, artista e appassionato come pochi di cultura e storia locale, fatta di contatti, collaborazioni, passati da un secolo all’altro, tra date, incontri, mostre e aneddoti, pronti a ricomparire ”riannodando” il nastro della memoria. E con Rocco Scotellaro, in occasione del centenario della nascita, il materano Franco Di Pede- impregnato com’è della cultura della civiltà contadina dei Sassi e dell’habitat rupestre,non poteva che aprire gli archivi e allestire una mostra di pregio. Con opere di Domenico Cantatore, Ottavio Chiaradia, Mario Carbone, Luigi Guerricchio, Renato Guttuso, Carlo Levi, Mauro Masi, Nicola Pavese, Michele Santangelo, Ernesto Treccani, Nino Tricarico e dello stesso Franco DI Pede, che ci ha aggiunto di suo la produzione di saggi e poesie di Scotellaro e poi foto datate, una delle quali del 1944 scatta a Grumento Nova ( Potenza) con Bonelli, Sinisgalli, Leone e Padula. E non è la sola.



Un omaggio, edito da Studio Arti Visive, che contiene spunti di riflessione per approfondire ,come riporta la premessa di Carlo Franza, la figura di Rocco Scotellaro e il ruolo avuto nella politica e nella cultura meridionale e nazionale. E Franco Di Pede con questo prezioso omaggio, che in copertina riporta ”le Mani” di Renato Guttuso, invita a tenere accesa l’attenzione sulla sua figura, soprattutto oggi che Tricarico e la Basilicata delle aree interne nel complesso è alle prese con una stagione inarrestabile di spopolamento e di emigrazione. ”Sempre nuova è l’alba”… come recita la poesia di Scotellaro sul retro di copertina, riportata sullo sfondo del telero di Carlo Levi ” Lucania 61”