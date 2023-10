Da Firenze a Tursi.Ricordo del professor Vincenzo Missanelli

A Firenze, all’ Accademia delle Belle Arti, dove aveva insegnato fino al 2021, lo ricordano con affetto e rispetto, per quel patrimonio morale e di saperi che ha lasciato e per quello che ha saputo dare a colleghi e allievi durante l’insegnamento. Vincenzo Missanelli, viveva a Empoli, era nato a Tursi nel 1954 e qui nella mattinata di mercoledì 11 ottobre sono state celebrate le esequie. Un ritorno alle radici, rafforzato dal suo valore artistico, con la sua ricerca di forme e nuove interpretazioni d’avanguardia e da quel grande senso etico della vita, vissuta all’insegna del rispetto dell’altro come persona.



dal sito https://www.accademia.firenze.it/it/news/32-r-gli-articoli-1/un-addio-al-professor-vincenzo-missanelli

Sabato 7 ottobre si è spento a Empoli Vincenzo Missanelli, un caro collega che è stato docente nella nostra Accademia per alcuni anni fino al 2021, quando è andato in pensione.

Missanelli era nato a Tursi (MT) nel 1954 e aveva studiato scultura prima a Firenze e poi a Carrara, dove si era formato con figure quali Bruno Munari, Getulio Alviani, Pier Carlo Santini e altre. In parallelo alla sua ricerca artistica, dai primi anni Ottanta iniziò a collaborare con aziende industriali e artigianali italiane, per le quali ha disegnato numerosi oggetti, che gli hanno meritato premi e riconoscimenti critici.

Ha insegnato nelle Accademie di Belle Arti di Carrara e di Brera, Milano. Valente scultore e designer, dotato di competenze ad ampio raggio, Missanelli era perennemente dedito alla sperimentazione e all’applicazione delle risorse tecnologiche più avanzate nelle discipline in cui eccelleva.

Docente instancabile e appassionato, possedeva la rara capacità di coinvolgere in modo totale i suoi allievi, che instradava con entusiasmo sulla via della ricerca e della piena espressione della loro creatività. In tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato, in coloro che hanno lavorato insieme a lui, negli allievi ai quali ha trasmesso profondi insegnamenti di arte e di vita, Missanelli lascerà un vuoto incolmabile.