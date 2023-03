Da Copenaghen a Matera e Aliano per l’italiano e Carlo Levi

Eravamo abituati alle iniziative degli Istituti di cultura italiana all’estero, dei Consolati, alle attività del ” Dante Alighieri” o dell’Accademia della Crusca, ai progetti Erasmus o di ”Intercultura” ma è la prima volta, a memoria, che studenti di una facoltà straniera che studia la lingua italiana, con tutte le sue declinazioni e diversità territoriali come i dialetti, arriva nella Città dei Sassi. E così con l’obiettivo di conoscere sul campo temi e luoghi frequentati dallo scrittore, artista, medico e politico torinese Carlo Levi, descritti nel libro ” Cristo si è fermato ad Eboli”, dopo gli anni di confino ad Aliano ( Matera) 20 studenti dell’Università di Copenaghen ( Danimarca) sono stati ospiti martedì 28 marzo del Centro ” Carlo Levi di Matera”. La comitiva, guidata dal professor di linguistica italiana Erling Strudsholm, ha potuto approfondire la materia di studio dagli spunti e dalle descrizioni dello storico lucano Giovanni Caserta, con particolare riferimento al periodo di confino in Aliano e ai rapporti avuto con la gente nei Sassi, anche nell’immediato dopoguerra con l’avvio del dibattito sul recupero e riuso degli antichi rioni. Lo storico si è soffermato anche sulla produzione pittorica di Carlo Levi, che ha avuto la massima espressione della esperienza meridionalistica, con il celebro telero ” Italia 61” custodito a Palazzo Lanfranchi. Caserta ha anche descritto figure e opere del sindaco poeta di Tricarico, Rocco Scotellaro, del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo Carlo Levi, Antonio ”Ninì” Zagaria, che ha interloquito a distanza con gli ospiti. La delegazione di studenti danesi, che ogni anno viene in Italia per conoscere le diversità linguistiche delle nostre regioni, sarà mercoledi 29 ad Aliano . E nel ”paese dei calanchi” ci saranno altri motivi per apprezzare opera e luoghi leviani, parlando in italiano e apprezzando le sfumature del dialetto locale. Li attendiamo quando vorranno, magari con un libro sulla loro esperienza in Basilicata