Avevamo visto quegli scatti di Augusto Viggiano esposti nella mostra ” Tornerò ad Aliano”, dedicata allo scrittore e amico Carlo Levi, tuttora visitabile negli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi a Matera, e avuto modo di ricordarne qualità, professionalità nella scelta della luce, degli attimi colti con un semplice click che raccontano di sentimenti, storie.



E così era stato con mano ferma e riflessiva, quasi contemplativa, quando per settimane nella sala Carlo Levi aveva fermato nel tempo immagini, colori e sequenze del celebre telero ”Italia ’61.



Di Augusto, deceduto a Matera, all’età di 82 anni, avremo questo ricordo tra passione per la fotografia e legame con il territorio, ma anche la sua amicizia per la cagnetta Briciola o le sue dure prese di posizioni su scelte e posizioni culturali negli anni Novanta con tanto di volantinaggio su questo o quel tema. E poi le tante pubblicazioni con la sua editrice Editer dedicate al paesaggio e alle tradizioni, lavori seguiti con pazienza certosina fino all’ultimo passaggio delle selezioni fotografiche in tipografia. Perfezionista. Fino alla decisione di cedere al Comune prima una parte e poi tutto l’archivio per rendere fruibile a tutti quello ha realizzato in una lunga carriera. Il tempo ci vuole per digitalizzare e lo scorso mese di giugno ci fu l’annuncio che quel percorso era stato finalmente avviato https://giornalemio.it/cultura/al-via-larchivio-digitale-della-memoria-materana-con-gli-scatti-di-augusto-viggiano/”/.

Un archivio di 44mila scatti -molti delle quali in bianco e nero-dal 1971 al 2003 legato ai Sassi e alla Murgia, al paesaggio e alle tradizioni lucane e ad eventi di storia locale come le visite dei presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e del presidente del consiglio dei ministri Giovanni Spadolini o al set del film ”L’albero di Guernica” di Francisco Arrabal. Viggiano, di origine campane, era stato anche vicebibliotecario presso la Biblioteca ”Tommaso Stigliani” nonchè editore e autore di pubblicazioni dedicata al territorio. Una esperienza sul campo che ha sposato con la sua passione:la fotografia. Un maestro che prima di scattare sapeva attendere il momento giusto sotto l’aspetto tecnico e sentimentale…, perchè Augusto era un tutt’uno con la natura e con il tempo. Ci mancherà quell’impercettibile battito di ciglia, quasi un esposimetro naturale che coglieva con soddisfazione l’attimo giusto.



Con amarezza, a nome della comunità materana, esprimo il profondo cordoglio per la scomparsa di Augusto Viggiano protagonista di orgogliose battaglie civiche.

Egli ha soprattutto documentato le condizioni e i valori antropologici del cuore della Città, con immagini che hanno fissato anche il dolore ancestrale dei Sassi.

Il comune di Matera farà tesoro dell’acquisito suo patrimonio fotografico e si inchina di fronte alla morte di un suo dignitoso Cittadino.



Il Presidente Paolo Emilio Stasi e i soci del Circolo La Scaletta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Augusto Viggiano, autore d’immagini dei Sassi e del territorio lucano di grande valore storico e antropologico, legato all’associazione culturale da un rapporto di stima e amicizia.

Viggiano – ha ricordato Stasi- lascia alla Città uno straordinario archivio che racchiude storia, valori, riti e tradizioni di Matera e della Basilicata, frutto di una base culturale consolidata che ha guidato la sua appassionata attività di fotografo.

