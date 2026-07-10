Da Antigone a Eduardo a Trump. Talia invita a riflessione su legalità e diritti…

E dove farlo se non in un luogo dell’anima e identitario del Sasso Caveoso, in vico Solitario, sotto alla chiesa rupestri della Madonna dell’Idris o del ”Litro” come la chiamavano i materani del passato? Legalità, diritto, diritti con un invito alla riflessione, al beneficio del dubbio, dei perché? con la rappresentazione di una tragedia di stretta attualità come l’Antigone di Sofocle, che sarà rappresentato giovedì 16 e venerdì 17 luglio con inizio alle 20.30 per l’adattamento e la regia di Antonio Montemurro. Ed è stato proprio l’attore e regista materano, nel corso della conferenza stampa di presentazione del lavoro, a insistere sul tema della riflessione esprimendo- senza tanti giri di parole- preoccupazione per la deriva democratica e di palese ”calpestio” del diritto nazionale e internazionale, contro le leggi della Polis, della Costituzione e, prendendola dalle origini, e della pax mediterranea. L’auspicio è che un giorno, quando il morbo della pazzia guerrafondaia per obiettivi geopolitici e finanziari, saranno erosi da buon senso e volontà di cambiamento, vengano fuori gli Stati Uniti d’Europa…



Montemurro sognatore? Per il momento realista e ha citato il filosofo e rivoluzionario russo Mikhail Bakunin, tra i fondatori dell’anarchismo, il commediografo tedesco Bertold Brecht, il grande Eduardo De Filippo con il suo ”medico del rione Sanità” fino al suo Antigone tra i Sassi che abbiamo recensito nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/cultura/giustizia-e-legalita-nei-sassi-con-lantigone-di-sofocle-di-talia-teatro/. Ed è effettivamente in una tragedia greca, con tutto il dramma tra ragion di Stato, di famiglia, di ‘stirpe” γένος (si pronuncia ghénos), in dialetto materano ”sckatt(i)m” che il tema della giustizia si propone in tutto il suo peso e prima ancora con Socrate con il rispetto della legge. E oggi siamo al paradosso, all’ipocrisia, al garantismo di facciata per non disturbare i mediocri e opportunisti manovratori che hanno portato e da tempo alla deriva il Belpaese. Eppure il Mediterraneo era ‘Mare nostrum”, luogo di accoglienza di culture e di popoli. Oggi è un cimitero di genti che l’attraversano dopo sofferenze, torture, con il rischio di perdere la vita (continua ad accadere) o di essere respinti per sempre o di finire nel sommmerso dello sfruttamento e del caporalato. Antigone è anche questo e va apprezzato lo sforzo della Compagnia Talia Teatro di coinvolgere il pubblico non per ridere, ma riflettere e magari con un sorriso amaro, ironico, di quanto gli attori .



Tante donne sulla scena e qui Montemurro riferendosi all’ex sesso forte e alla carenza di vocazione ha definito gli uomini ”mosci”. Teatro, come scuola di vita, perchè è la storia dell’uomo e con un invito concreto al ministro dell’istruzione e del merito(quale?) Giuseppe Valditara a fare riforme concrete, a cominciare dalla didattica. Se si insegna con padronanza, umiltà, semplicità anche gli studenti faranno tesoro di buone pratiche, andando a fondo a materie, questioni, ma con semplicità. L’Antigone per ora a due date. Poi si vedrà. Ma se dagli enti locali non vengono fuori sensibilità e cultura dell’attenzione verso proposte di qualità anche luoghi come i siti archeologici del Metapontino resteranno esclusi dalla possibiltà di ospitare la drammaturgia classica. Siracusa? Altra dimensione, ma che per Antonio Montemurro è come un ”corso di aggiornamento” per quello che viene rappresentato. E per l’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo? Siamo in alto mare… E, allora, prenotate le due date dell’Antigone di Talia Teatro . Rivolgetevi all’ Edicola Futura in Piazza Vittorio Veneto a Matera. Per le informazioni contattare il numero 331 799 59 53



LA SINOSSI DELLA TRAGEDIA

L’opera narra la vicenda della giovane Antigone, che decide di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, pur contro la volontà del nuovo re di Tebe, Creonte, che l’ha vietata con un decreto. Polinice, infatti, è morto assediando la città di Tebe, comportandosi come un nemico: non gli devono quindi essere resi gli onori funebri. Scoperta, Antigone viene condannata dal re a morte, murata viva in una grotta. In seguito alle profezie dell’indovino Tiresia e alle suppliche del coro, Creonte decide infine di liberarla, ma è troppo tardi perché Antigone nel frattempo si è impiccata. Questo porta prima al suicidio del figlio di Creonte, Emone, promesso sposo di Antigone, e poi della moglie Euridice, lasciando Creonte solo a maledirsi per la propria intransigenza



I personaggi e gli interpreti dell’Antigone

Antigone Elisa Basile, Ismene Luciana Tamburrino, Creonte Franco Burgi, Tiresia Antonio Montemurro, Soldato Luca Nicoletti, Emone Michele Caserta, Euridice Anna Santarsia, Corifea Carmela Cosentino.

Coro delle donne tebane: Chiara Festa, Paola Cancelliere, Rosa Di Pede, Nicoletta Montemurro, Domenica Soranno, Cristina Brucoli, Michela Vitale, Josi Clement.

Regia Antonio Montemurro; Costumi, scenografie e coreografie Elisa Basile; Acconciature e trucco Paola Cancelliere; Musiche ed effetti speciali Michele Abbatino, Service audio-luci Montemurro Sound, Pubbliche relazioni Mina Clemente; Selezione delle musiche Antonio Montemurro.