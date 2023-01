Culture musicali? Dario è già al settimo cielo

Per i patiti degli anglicismi e di tanti neologismi che fanno tendenza, ma che lasciano poco all’immaginazione se ”non tocchi, non vedi, non senti, non sperimenti” e magari ti strappano un ” oooh !” di consenso o un ” ma che ca… è” di delusione, imbattersi nelle manifestazioni eventi delle culture musicali o delle ” hidden cultures” è come ricominciare a guardarsi dentro o interno. E la prova che si può fare, guardando e interagendo con quanto l’artista, anzi gli artisti, possono fare se si distinguono per originalità e cretavitià, sono i i 40 anni di ”XL” la mostra extralarge di Dario Carmentano che chiude i battenti sabato 14 a Palazzo Malvinni Malvezzi. Sarà l’occasione per aggiungervi di nostro, di vostro magari per la ” L” dei 50 anni, che non sarà un calo di peso. Anzi. La bilancia del tempo si sposterà verso la X…



LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Sabato 14 Gennaio è l’ultimo giorno per vedere *XL* la mostra antologica di *Dario Carmentano* a Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera in Piazza Duomo, curata da Donato Faruolo e organizzata da Porta Coeli Foundation. L’artista, insieme al curatore, al presidente di Porta Coeli e ad altri suoi complici culturali, sarà presente per l’intera giornata per incontrare il pubblico, la stampa e gli operatori. Alle 17 terremo un incontro dialogante per trasformare questa chiusura in un momento di fertilità e confronto che possano dare futuro ai contenuti della mostra e delle opere. Siete tutti invitati a partecipare per dare e ricevere contributi essenziali alla vita di ognuno e delle comunità interessate a comprendere come utilizzare i semi istitutivi dell’arte per la comprensione del presente e delle nostre radici. Sappiamo bene, infatti, che le culture nascoste da colonialismi e occupazioni morali e politiche da parte di efficentisti e pragmatisti sono invece preziosissime per l’etica, l’estetica e le economie neuronali e professionali di ogni generazione. Tutto il mondo della cultura di massima qualità sta riscoprendo le “hidden cultures” attraverso l’arte, ogni museo, dal MoMA alla Tate, lavorano su questi temi che Carmentano affronta da 40 anni. Venite con noi, insieme è più stimolante e le complessità si comprendono molto meglio.