Cultura giapponese? A Strane Nuvole i colori di Sugoi!

A Oriente a Oriente ! E ritorno…con un bagaglio di saperi affidati a un appassionato come il pugliese Andrea Yuu Dentuto,maestro di disegno manga, di casa in Giappone, per averci vissuto e per quanto continua a fare con quel ponte interculturale tra Italia e Paese del Sol Levante – come lo indichiamo da sempre- che è il Centro ‘’ Momiji’’ di Bari. Un nome che fa riferimento alle foglie d’acero tinte di rosso, simbolo dell’autunno giapponese. E il fruscio creativo di quel fogliame è giunto a Matera a colorare le ‘’ Strane Nuvole’’ della omonima associazione impegnata nella promozione della cultura del fumetto, con laboratori, incontri, mostre. E quella inaugurata domenica 1 dicembre, ‘’ Sugoi!’’ che potremmo tradurre con Fantastico! E i lavori esposti ne sono la conferma.



Soggetti della tradizione con l’iconico samurai, la sequenza di pagode,il dragone, donne in costume tradizionale o della modernità, giardini e tram che aprono alla simpatia e ai colori dei fumetti che hanno conquistato generazioni di appassionati.



E anche (nostra libera interpretazione) un riferimento a Lupin, non a quello dei fumetti del quale Andrea ha disegnato, ma a quello delle cinematografia francese, riferita al mago gentiluomo Arsenio Lupin, autore di colpi audaci. Il resto potete apprezzarlo visitando la mostra presso l’associazione Strane Nuvole e approfondendo la conoscenza sulla cultura giapponese, come continua a fare sul campo Andrea, o attingendo agli scaffali delle collezioni di fumetti del sodalizio.



Andrea Yuu Dentuto

Sono insegnante di disegno manga e di cultura giapponese.

A 25 anni, giunto in Giappone, ho lavorato come intercalatore nella Telecom Animation Film (branca della TMS), guidata all’epoca dal mitico Yasuo Otsuka; nel frattempo realizzavo illustrazioni per alcune case editrici fino a giungere poi ad uno dei massimi quotidiani nazionali, il “Mainichi Shinbun”. Ho pubblicato in seguito come mangaka mie storie originali di Lupin III per la casa editrice Futabasha. Tornato in Italia dopo quasi 11 anni, insegno tecniche manga e animazione a Bari e provincia; sono stato invitato a tenere workshop in diverse città tra cui Roma. La mia è una passione, passo la maggior parte del mio tempo disegnando.



Sono lo storiografo italiano di Lupin III per numero di pubblicazioni a livello nazionale. Mi occupo inoltre con amici del coordinamento del settore fumetto di B-Geek.

Mangio quasi esclusivamente cucina giapponese, che preparo da me. Il mio Maestro, con cui ho diviso tanti momenti memorabili, è Monkey Punch; il mio scrittore preferito è Maurice Leblanc.

“SUGOI! 2024”

Rassegna di manga, anime e cultura giapponese (4ª edizione),

L’associazione di promozione sociale Strane Nuvole di Matera presenta la quarta edizione della rassegna SUGOI!. Iniziata con una serie di incontri e laboratori dedicati a manga, anime e cultura giapponese. Da mercoledì 11 dicembre a sabato 14 dicembre inoltre, si svolgeranno gli incontri di Extra-SUGOI! dedicati alla lettura e divulgazione di manga scelti dallo staff di Strane Nuvole.

Il secondo weekend di attività, organizzato in collaborazione con Momiji – Centro di lingua e cultura giapponese attivo a Bari dal 2007, è iniziato la mattina di sabato 30 novembre con un laboratorio di disegno manga per bambini tenuto dalla disegnatrice Sara Torre e si concluderà la sera di domenica 1 dicembre con l’inaugurazione della mostra personale del mangaka Andrea Yuu Dentuto.

Le attività saranno gratuite e si svolgeranno presso la sede di Strane Nuvole in via Gattini 8 a Matera.



La rassegna rientra nel programma di eventi denominato “Matera a Fumetti”, che proseguirà fino alla fine del 2024 e che gode del patrocinio e del supporto economico del Comune di Matera.

Per iscriversi e partecipare è possibile compilare il seguente form:

Programma del secondo weekend:

Sabato 30 Novembre

– ore 11:00-13:00 : Lezione di Disegno Manga con Sara Torre (da 8 anni in su)

– ore 18:30-20:30 : Anime Club, dialoghi sul cinema di animazione giapponese

Domenica 1 Dicembre

– ore 11:00-12:30 : Incontro sulla cucina giapponese

– ore 16:30-18:00 : Lezione di animazione giapponese con Andrea Yuu Dentuto

– ore 19:00 : Inaugurazione della mostra personale di Andrea Yuu Dentuto



