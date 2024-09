Cultura e sapori a Laterza per la festa dei lettori

A darne notizia è il ”referente” Giampiero Demeo in vista della presentazione del programma della XX edizione della Festa dei Lettori che a Laterza (Taranto) non mancherà di richiamare appassionati della lettura e buongustai dei sapori che saziano il corpo e la mente. Ne sapremo di più con un menù a piè di lista, dopo la conferenza all’Ipogeo del Purgatorio. E vai con le prenotazioni… per le date del 7 e del 15 ottobre.



IL COMUNICATO STAMPA

il giorno 1 ottobre alle ore 16,00 presso l’Ipogeo del Purgatorio in

via Concerie a Laterza si terrà la conferenza stampa del Presidio del

Libro di Laterza per la presentazione del programma della XX° edizione

della Festa dei lettori. Sono previsti due eventi un Reading tratto

dal Galateo Digitale in collaborazione con Università Popolare

Cattolica Montemurro D’Ippolito e una escursione letteraria tra forni

e fornaci Pane e Poesie Non solo pane in collaborazione con la rete di

imprese Terre Laertine

Referente Presidio del libro

Giampiero De Meo

3454834839