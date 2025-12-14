Cultura e creatività.I primi 40 anni…del Liceo Artistico ” Carlo Levi”

Sembra ieri…e sono passati 40 buoni da quando cavalletto, creta, colori, pennelli, tele e altri supporti, tecniche espressive hanno consentito a tanti allievi di formarsi e di avere successo in diversi comparti del sapere, dell’economia e della cultura del Belpaese perché provenienti dal liceo artistico ”Carlo Levi di Matera”. Quella scuola operativa nell’ex Istituto Felice Ventura al rione Cappuccini della Città dei Sassi, che ha visto passare oltre che a generazioni di studenti anche di docenti, lungimiranti con i presidi (è il termine giusto, perché le scuole non sono aziende) dei ”primi 40 anni” che hanno ampliato l’offerta didattica e avviato progetti che hanno portato valore aggiunto. La mostra alla Fondazione ” Le Monacelle” , come riporta il comunicato, è una tappa della storia del Liceo. L’anno prossimo altre sfide, magari con i coetanei dell’altra sponda del Mediterraneo per Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan (Marocco).



Comunicato stampa

Con il patrocinio del Comune di Matera e la collaborazione della Fondazione Le Monacelle, il 12 dicembre u.s. alle Monacelle, si è inaugurata la mostra celebrativa per i 40 Anni del Liceo Artistico “Carlo Levi”.

Un evento partecipato e sentito, che ha riunito istituzioni, dirigenti, docenti e studenti di ieri e di oggi, in un clima di emozione e orgoglio condiviso.

La Dirigente Prof.ssa Patrizia Di Franco ha aperto la serata ricordando il Liceo come “scuola di tutti”, capace di formare generazioni e incidere sul tessuto culturale e sociale della città. Le sue parole sono state affiancate dagli interventi dell’assessore alla cultura Simona Orsi e del Direttore Artistico Stefano Siggillino. Particolarmente significativa la presenza dei presidi che hanno preceduto l’attuale dirigente, Antonio Bonamassa e Filomena Cancellaro, testimoni di un percorso che ha consolidato nel tempo l’identità e il valore dell’istituto.

La mostra raccoglie lavori bidimensionali, tridimensionali e installazioni dei diversi indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Grafica, Scenografia, Audiovisivo e Multimediale. Ogni opera riflette creatività e crescita, frutto di un approccio didattico basato sul learning by doing e sui percorsi PCTO.

Il filo conduttore della serata è stato la collaborazione: costruire insieme risultati che superano la somma dei singoli contributi. È lo spirito del Liceo Artistico “Carlo Levi”, che con cultura e creatività ha lasciato un segno indelebile a Matera e continua a guardare avanti, coniugando tradizione e innovazione e rafforzando il dialogo con la città e con il mondo dell’arte.



Con la direzione del dirigente scolastico Patrizia Di Franco, sono state coinvolte le classi 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 3C, 3D e i docenti del Dipartimento Tecnico-Artistico Marta Salonna (Coordinatrice), Monica Camerota, Francesco Farella, Antonella Malvasi, Marina Panza, Isabella Cavuoti, Giuseppe Palazzo, Angela Sacco, Paola Siani, Ciro Chianese, Mariagrazia Silvestri, Antonella Mazzilli, con la collaborazione del personale amministrativo e ATA del Liceo.



La mostra rimarrà aperta fino al 19 dicembre 2025 con visite guidate dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00.

Matera, 13 dicembre 2025.

