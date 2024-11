Cultura e amicizia a Ferrandina per l’incontro con Caterina

E la scrittrice materana, che periodicamente si presenta al pubblico con un libro che traccia a 360 gradi, storie di donne che vivono la quotidianità tra desideri, ambizioni, sacrifici e tanta voglia di raccontarsi, ha avuto modo di farlo con la comunità di Ferrandina. Anzi nel ”salotto” culturale della città aragonese della Valbasento che si sta distinguendo per vivacità delle proposte: dal teatro al cinema, dall’arte ai libri ad altre forme espressive. E la chiacchierata con Caterina Ambrosecchia https://giornalemio.it/uncategorized/nel-salotto-letterario-di-ferrandina-ce-caterina-con-la-prima-immagine-di-lei/ ha confermato la vocazione di Ferrandina a coinvolgere, proporre, confrontarsi e questo è un ottimo esempio per i giovani, anche quelli dei paesi vicini che hanno poche opportunità per farlo. E così il vortice di emozioni che sprigionavano dalle pagine del libro de ‘’ La prima immagine di lei’’ di Caterina Ambrosecchia ha coinvolto il pubblico, convenuto domenica sera nel complesso di Santa Chiara. Un evento, nell’ambito del salotto letterario ‘’Donne di carta’’ ben riuscito per partecipazione e per il dibattito che ne è seguito, organizzato dall’associazione “Donna 2000 & amici”, presieduta dalla presidente Maria Carlucci, con il patrocinio del Comune di Ferrandina.



Così dopo il saluto della presidente Maria Carlucci e del sindaco Carmine Lisanti, si è entrati nel vivo dell’incontro, moderato da Mariangela Lisanti e Margherita Agata, che hanno dialogato con la scrittrice e offerto tanti spunti per approfondire una storia, che vede protagoniste Maddalena e Marta. E a sentire Caterina c’ erano anche amici provenienti da Matera, come dimostrano le foto del servizio. “Sono accolta con tanta amicizia- ha detto la scrittrice- da un pubblico numeroso, partecipe e attento. E’ stato davvero emozionante essere qui con voi, in una comunità in cui si respira aria di cultura e in una città ricca di storia e di tante figure che contribuiscono a farne uno dei punti di riferimento dinamici della cultura nella nostra provincia’’. Parole che sanno tanto di auspicio per una nuovo incontro con Caterina Ambrosecchia.omaggiata con un mazzo di fiori, e perché anche Ferrandina si candidi a capitale italiana del libro o della cultura italiana. Giriamo la proposta al sindaco Carmine Lisanti e alle associazioni che contribuiscono al dibattito culturale di Ferrandina, che con passione e dolcezza- e ci riferiamo ai sospiri- sa offrire il meglio della sua anima.