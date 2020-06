Un video su youtube per raccontare a quanti non la conoscono la storia del campione materano di Kick boxing Biagio Tralli, leggendo le pagine del noto libro ” Calci e Pugni sul tetto del mondo” Altrimedia edizioni . Tema azzeccato, quello scelto dalla brava collega Rossella Montemurro, che lega tante sensazioni nel segno della ”s” (sacrifici, sogni, speranza, sport, successo ) per una esperienza davvero interessante. E poi c’è l’aspetto culturale, legato alla narrazione e alla attenzione verso la lettura, lo sfogliare libri cartacei e a stimolare a fare altrettanto riprendendo quelli accantonati o recandosi in libreria per acquistarli. Fatelo di persona, ve lo consigliamo, è un’altra dimensione di fare e divulgare cultura e poi contribuiremo a sostenere l’economia culturale. A Rossella l’invito a passare dal virtuale, che consente di raggiungere con facililtà un maggior numero di lettori, al reale magari in piazzetta, in un parco. Serve normalità, in sicurezza ci mancherebbe, per fare in ”concreto” cultura di prossimità . C’è una Lucania (termine culturale, ma non istituzionale perchè Statuto regionale e Costituzione indicano la Basilicata) che legge e una Lucania che scrive. E un’altra che va raggiunta, stimolata con una educazione alla lettura. Dai, Rossella, tocca anche a te- che lo hai fatto con passione- contagiare positivamente alla lettura…

il link su youtube https://youtu.be/pn78j-GIrIY