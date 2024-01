Cultura ”dal basso” perchè ”Piccolo è bello”… e va sostenuta.

Tanta buona volontà,passione, professionalità e con una attenzione particolare alle famiglie che con l’apertura della ”Scatola sonora” possono trovare più di un motivo per vedere insieme uno spettacolo, che coinvolge grandi e piccini. Ed è quello che intendono realizzare, per la seconda stagione, Anna Claudia Scammacca, Antonio Di Marzio, e Stefania Carulli, con la ” Scatola sonora -Solstizio di inverno”, che non escludono la possibilità di aprire quella scatola di idee e progetti anche d’estate, all’aperto. Cantiere avviato…e, se ci saranno anche sostegni adeguati, cittadini e turisti potranno fruire di questa opportunità. Ma prima l’esordio della stagione 2024.

Teatro , musica e danza caratterizzeranno i sei spettacoli in programma a Matera per la rassegna di eventi culturali ” La Scatola sonora- Solstizio di inverno” organizzata dal Circolo di Cultura Cinematografica “PatronAntonio” e patrocinata dal Comune di Matera. Il programma, illustrato nel corso di una conferenza stampa, comincerà domenica 4 febbraio alle ore 11.00 con lo spettacolo teatrale ” La mamma Dlin si mangiò la nonna “, allestito dal Centro di Arti Espressive Teatroppiù. Tratto da un’opera di Gianni Rodari è rivolto a bambini e famiglie . Gli altri spettacoli si terranno venerdi 15 marzo, alle 20.00, con ”Filìa” uno spettacolo di Teatro-Canzone con Anna Onorati e Girolamo Schiuma.Venerdì 12 aprile ore 20.00 Sottobanco, di Domenico Starnone, con il Centro di Arti Espressive Teatroppiù. Domenica 28 aprile ore 20.00 è in programma ”Love’s shadows” un recital di arpa e voce con Nunzia Del Popolo e Anna Maria Sarra.Domenica 19 maggio alle 11.00 torna il teatro per ragazzi con ”Esmeralda, l’ultima città” di Stefania Carulli, con il Centro di Arti Espressive Teatroppiù. La rassegna, giunta alla seconda edizione, si terrà sabato 1 giugno , alle 20.00, con ” Riflessi Sonori” un recital di chitarra e installazioni visive con Pierfrancesco Lella. I biglietti per i singoli eventi o gli abbonamenti sono acquistabili presso il botteghino del Cinema “Il Piccolo”, via XX Settembre, 14, aperto tutti i giorni a partire dalle ore 17.30 o prenotabili nella sezione Webtic del sito www.ilpiccolomatera.it.