Creatività, anima e pazienza nella grafica d’autore dei ”Maestri d’inchiostro”

E, ne siamo certi, ha volato – è il caso di dire- sulle ali dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso (Matera) dove una cultura millenaria segna luoghi, stampe, affreschi,eredità architettoniche e artistiche incisi nelle memoria di una comunità conventuale propria di chi sa coglierne l’essenza con passione certosina, creatività, che lega uomo, natura e spiritualità. Vittorio Manno e Angelo Rizzelli due colonne, che 50 anni anni fa gettarono le basi in via Sette Dolori, nei rioni Sassi, di una scuola di grafica che…ha fatto scuola in Italia e all’estero a Montescaglioso con le loro opere(davvero tante e riferite alle produzioni di diverse stagioni) hanno incantato e non poco il pubblico intervenuto all’inaugurazione https://giornalemio.it/eventi/montescaglioso-mostra-artistica-dei-maestri-incisori-vittorio-manno-e-angelo-rizzelli/ e quello, ne siamo certi, che verrà fino alla chiusura fissato per il 28 giugno. Opere calcografiche nel solco del tema ”Nel Segno: realtà, fantasia e sogno”, come riporta l’esauriente catalogo di presentazione,hanno offerto non pochi spunti di lettura a quanti apprezzano l’arte grafica e il lavoro certosino fatto su lastra, bulino,inchiostri per tirar fuori forme, giochi di luce, che sono frutto di intelligenza e creatività reale. Altro che intelligenza artificiale ”accondiscendente” che realizza (creare è altro e fa parte della dimensione umana in relazione con la natura) a comando quello che si chiede.



E la grafica dei due dinamici ottuagenari di origine salentina ( che sant’Oronzo patrono di Lecce, la madonna della Bruna Protettrice di Matera e San Rocco per Montescaglioso ce li conservino operativi ancora per altri lustri)è stata ben descritta nella introduzione del presidente dell’Associazione di promozione sociale ”Fatti non Foste” Angelo Andriulli, che ha ricordato l’insegnamento di Manno e Rizzelli nelle scuole montesi.”L’incisione -ha scritto Andriulli- è un arte ritenuta, a torto, subalterna alla pittura. Essa,invece, è un’arte, per dirla con le parole di Guido Strazza” del segno per eccellenza, momento forte dell’identificazione di sè”. Sintesi perfetta di quello che ogni giorno con le mani sporche d’inchiostro, i calli alle mani…e gli occhiali per non perdere un punto o un segno delle sequenze della lastra. Una storia la loro che ricollega idealmente e fisicamente la Terra d’Otranto (Matera ne fece parte fino al 1663, scelta a diventare capoluogo della Basilicata, fino al 1806 quando Napoleone Bonaparte per accontentare un funzionario scelse Potenza) e quanto hanno fatto e continua a fare per promuovere la cultura dei territori, come ha scritto nell’ ampia recensione Raffaele Motola per le nozze d’oro con la grafica. Un matrimonio con l’arte indissolubile, che Manno e Rizzelli ben volentieri trasferiscono ai giovani. E non è escluso, impegni permettendo, che lo facciano anche nell’Abbazia. Quanto al tema del corso è scontato ” Grafica sulle ali…di San Michele”. Nasce una scuola? E’ auspicabile.



