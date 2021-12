Segnaliamo volentieri un esempio e una testimonianza di buone pratiche nel riportare frasi, versi, di autori della letteratura italiana e non solo, che meritano di esseri ricordati. E così in via Muro, a Matera, sulla Civita, a ridosso della struttura turistica Palazzo del Duca, c’è una bella frase di Giovanni Pascoli (professore di Liceo a Matera dal 1882 al 1884) riportata lungo la scalinata. Complimenti davvero. Avevamo sollecitato la stessa cosa per i versi riportati sulle luminarie di via del Corso, rimasti anonimi per scelta o dimenticanza (non si sa). Sono i paradossi della capitale europea della cultura. Abbiamo provveduto in altro servizio ricordano che la poesia ”Natale” è del sindaco poeta Rocco Scotellaro…