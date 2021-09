”Ho stato a scrivere il ragazzo all’università….ma l’ì ‘llvet (l’ho ritirato)…e portato a casa così impara presto perchè c’è il muro Maestro…”. Una frase sgrammaticata, tra il compiaciuto,gli inviti alla correzione, il non senso e le perplessità, tra un maestro (Antonio Montemurro) e uno sciagurato padre di famiglia (Franco Burgi) che sono risuonate tra risa e gesti di ”paterna comprensione” sul sagrato della parrocchia materana di Madre Maria della Chiesa, al rione Serra Rifusa, durante una tappa delle tappe dello spettacolo ” Cavalli di battaglia” che Talia Teatro porta in giro nei quartieri. Purtroppo, e lo diciamo a malincuore, abbiamo potuto vederne uno ”spicchio” perchè il lavoro è dietro l’angolo con l’immancabile telefonata che ti riporta alla realtà… Sono cose che ”arricapitano” per stare in tema, utilizzando un termine italo dialettale di un assessore della Prima Repubblica, che aveva frequentato appena le ”alimentari”. Ma conta quel rapporto diretto che la Compagnia del Teatro del Sasso ha saputo trasferire ai materani della zona, nonostante il calo della temperatura. A scaldarli le gags, che negli intercalari ” Cretino e sì stutck preprij !” (Cretino e sei proprio scemo) ci hanno ricordato i fratelli De Rege ( per chi non ne ha mai sentito parlare è l’occasione per informarsi, ricordando magari la parodia della coppia Walter Chiari – Carlo Campanini) nel solco di una missiva per un ”Lutto continuo” e sulla libera declinazione dei sostantivi miope, tuope e suope. Ci siamo dovuti fermare qui…La gente è rimasta, invece, fino alla fine e si è divertita, in attesa dell’ultimo appuntamento con Antonio Montemurro, Giulia Cifarelli, Franco Burgi, Annamaria Cimarrusti, Luciana Tamburrino,Elisa Basile e Marco Floridia di domenica 29 settembre, alle 20.00, sul sagrato di san Pio X al rione Spine Bianche o ”Bottiglione”,come si dice in dialetto.Cercheremo di non mancare…