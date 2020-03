Nella situazione emergenziale che stiamo vivendo è evidente quanto, accanto all’azione delle autorità competenti, sia parimenti determinante la corretta informazione. Che si attenga ai fatti, eviti sensazionalismi, fornisca certezze e non alimenti paura e disorientamento.

Il ruolo dei professionisti dell’informazione è ancor più determinante ed importante ai tempi dei social in cui basta che un deficiente lanci una bufala e tanti disposti a bersela, con la conseguente moltiplicazione esponenziale della stessa.

Purtroppo casi si ripresentano a ripetizione. Diversi quelli nazionali. Di poco fa quella riferita alla presunta positività del Sindaco di Matera e che ha necessitato di una smentita ufficiale (https://giornalemio.it/cronaca/il-sindaco-di-matera-sta-bene-stop-alle-fake-news/).

Così come l’emergere della positività del Prefetto di Matera (e l’incertezza delle sue frequentazioni prima della scoperta del contagio) ha fatto scrivere ad una testata on line regionale l’allarmistica affermazione: “Matera è la prima zona rossa della Basilicata“.

E’ evidente che in queste ore in cui l’Italia stringe le fila per cercare di arginare l’espandersi del coronavirus, si avverte più che mai l’esigenza che ciascuno faccia il suo mestiere e lo faccia bene.

Il governo quello di assumere decisioni efficaci ed adeguate ad una situazione che varia di ora in ora.

L’opposizione quello di controllare l’opera del governo -certamente senza sconti- ma anche senza pregiudizi e calcoli di bassa lega, con l’intento di remare comunque nella stessa direzione dell’interesse collettivo.

I medici, gli esperti quello di fornire i supporti scientifici disponibili evitando di abbandonarsi a dichiarazioni contrastanti, beghe e rivalità che seminano solo ulteriore panico ed incertezza.

Le Regioni e i Comuni quello di assumere provvedimenti in sintonia e sinergia con il governo, evitando azioni creative, spezzo bizzarre, sicuramente inutili.

I cittadini quello di leggere, discutere quanto si vuole le disposizioni delle autorità, ma intanto di applicarle alla lettera senza scherzare troppo su raccomandazioni che possono apparire eccessive ma che al momento sono le cose che possono evitare guai più grossi. E magari di evitare di “condividere” notizie in rete non verificate…

I giornalisti -come dicevamo all’inizio- quello di informare correttamente ed esclusivamente con notizie documentate, senza compiacenze ma anche senza pericolosi sensazionalismi allarmistici.

Con un atteggiamento responsabile di tutti potremo sicuramente contribuire a far passare più in fretta e meglio questa maledetta “nuttata“!