Contento anche Raffaello…e spazio alla grafica degli ”urbinati” da Matera.

Pubblico competente, non aveva dubbi, visto quello che rappresenta la città di Raffaello, per la mostra di Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, inaugurata nella Casa museo del grande pittore che è tanta parte dell’arte del nostro Paese. E del resto Urbino è città di incisori, con un linguaggio universale segnato da un percorso di pazienza e creatività marcato su piastra e riprodotto in segni, disegni e immagini con una identità precisa­: quella degli autori. E così è stato per Vittorio e Angelo, che hanno portato 30 opere ciascuno di diverso tema e periodo. Lavori apprezzati nella mostra curata da Bruno Ceci e con gli apprezzamenti, tra i tanti, di Luigi Bravi presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino. Ora tocca ai cittadini, ai turisti e, soprattutto, ai giovani visitare la mostra. E magari alcuni di loro si interesseranno a Matera e a quella Scuola di Grafica di via Sette Dolori, nei rioni Sassi, che è punto di incontro e di formazione di una antica arte che non conosce confini. Provare per credere…

ALTRI MOMENTI DELLA INAUGURAZIONE