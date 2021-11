Un messaggio su watsapp di Nino Lamagna con un invito e la locandina del concerto a Palazzo Viceconte di sabato 6 novembre, alle 19.00 , che vedrà l’esibizione dei musicisti Vito Venezia e Alessandro Cancelliere. E un programma interessante che spazia da Poulenc a Nino Rota. Tanta qualità e scelte oculate come ci ha abituati Lucania Musicale, che ha avuto nel compianto ”maestro” Pietro Andrisani una direzione artistica lungimirante per valorizzare giovani musicisti di livello, insieme a quanti hanno sostenuto e condiviso il progetto. Per la prima volta Andrisani non ci sarà, ma restano i suoi insegnamenti e la voglia di fare per tempo le cose per bene. Una esperienza che non va dispersa, magari pensando a un premio o a un evento annuale che possa sostenere musicisti, studiosi con tanta voglia di emergere e di essere d’esempio per le nuove leve.