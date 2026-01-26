Con Scarpa e Cassini il 30 e 31 con la Sur alla Libreria dell’Arco

E con due incontri, per appassionati e neofiti da non perdere. Si comincia venerdì sera con l’editore Marco Cassini, che presenterà insieme a Tiziano Scarpa la riedizione di “Tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere”, raccolta di versi di Charles Bukowski. Sabato a mezzogiorno appuntamento con ”le Americhe del Sur”, sulle produzioni letterarie nord e sudamericane della casa editrice.



Nei prossimi giorni, in libreria, doppio appuntamento con SUR, meritoria casa editrice romana, nata nel 2011 e specializzata in letteratura sudamericana e angloamericana.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18.30, l’editore Marco Cassini presenterà la riedizione di “Tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere”, raccolta di versi di Charles Bukowski, in dialogo con Tiziano Scarpa, traduttore e postfatore del volume e autore tra i più importanti della scena letteraria italiana contemporanea (già Premio Strega nel 2009 con “Stabat Mater”). Questa nuova edizione include dieci poesie finora inedite in italiano.

Sabato 31 gennaio, alle ore 12, in una sorta di aperitivo letterario, Cassini racconterà “Le Americhe di Sur”, viaggio nella produzione della casa editrice, a partire dal progetto iniziale, volto esclusivamente al Sudamerica (tra gli autori pubblicati, maestri del calibro di Cortázar, Soriano, Galeano e diversi altri) e poi allargatosi agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e ad altre letterature anglofone, con la pubblicazione di bestseller e classici contemporanei come le opere di Colson Whitehead e Bernardine Evaristo.