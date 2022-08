Con “Rupestria” omaggio del maestro D’Ambrosio alla Matera da preservare

Ne avevamo parlato nel maggio dello scorso anno, in occasione delle sottoscrizione per finanziare l’incisione del recente lavoro del maestro Damiano D’Ambrosio, che ci ha abituati a composizioni perfette e legate a pagine di storia e arte di Matera e del suo comprensorio. ‘’ Rupestria’’ è tra queste. L’abbiamo potuto ascoltare con calma solo ora, lontano dalla frenesia di tutti i giorni, in una giornata afosa dal tempo mutevole, e a un tiro di schioppo- come si diceva un tempo- da quella Murgia dall’equilibrio precario, svilito e oltraggiato da progettualità estranee, forzate, come quelle post Matera 2019 che tuttora persiste a ‘’Murgia Timone’’, tra tanti silenzi nonostante una commissione speciale e il consiglio comunale – otto mesi fa- abbiamo evidenziato che occorre rimuovere quello che la natura ha creato. Il Cd del maestro D’Ambrosio, in 14 tracce, intriso da una atmosfera musicale gradevole è un omaggio alla ‘’Città dei Sassi’’ è uno stimolo al buon senso e a tutelare il rupestre, affidato al senso di responsabilità e alla sensibilità degli uomini. Note, frequenze, motivi sembrano segnare come le ‘’quattro stagioni ‘’ vivaldiane. E così con ‘’Latentia’’, i luoghi nascosti della geografia della memoria, l’antica melodia pastorale sostenuta dai campanacci con ‘’ La canzone murgiana’’ , la lotta per l’accoppiamento di Due Ramarri su un muretto e i passi e i suoni del ‘’Ballo del Vicinato’’ sono un invito a sfogliare le pagine della civiltà murgiana, fatta di transumanze, soste per luoghi sacri e suoni delle stagioni della natura. Ci piacerebbe che il lavoro possa trasformarsi in un concerto nell’habitat rupestre sui versanti diversi, lungo le gravine da Laterza a Montescaglioso a Matera e dintorni. Con il Maestro Damiano D’Ambrosio ispirato dai luoghi e i suoni che si mescolano a quelli del vento e della natura, sulle note del clarinetto basso di Rocco Debernardis, del violoncello di Luciano Tarantino, del pianoforte di Francesco Basanisi e della marimba di Ilaria Paolicelli. E con Michele Saponaro pronto a immortalare da varie angolazioni un concerto legato alla storia del territorio. Chissà…



A sostegno di ” Rupestria” . E mano al pentagramma solidale…

Una bella iniziativa dopo il lungo periodo di confinamento domiciliare, da pandemia da virus a corona, per regalare e regalarci la musica del territorio. E con " Rupestria" del maestro Luigi D'Ambrosio è l'occasione per farlo,aderendo alla campagna di autofinanziamento o crodwfunding a sostegno del progetto.

https://www.gofundme.com/f/musica-di-damiano-dambrosio?utm_source=facebook

Il CD dal titolo “Rupestria”, contiene due brani, che D’Ambrosio ha scritto in tempi diversi: entrambi belli e originali

Il brano che dà il titolo al CD (risale a diversi anni fa) è stato eseguito in numerose e importanti rassegne musicali ed è stato dedicato dal compositore a due persone conosciutissime, rinnamorate dell'arte e che vivono e promuovono le arti a tutto tondo, come Michele Saponaro Marta Salonna L'altro brano "Cellomar" è inedito. Si tratta di una composizione per violoncello e marimba (scritta di recente per un duo insolito e originalissimo di strumenti), dedicata ai musicisti che la eseguiranno in prima assoluta non appena uscirà il CD.

