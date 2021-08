Il mondo è piccolo e, gratta gratta, dalla Basilicata alle tormentate sponde del Mediterraneo e dell’Asia che ribolle di mille conflitti, ipocrisie, soprusi, lutti, come sta accadendo nell’Afghanistan consegnato ‘senza colpo ferire’ ai Talebani, viene fuori una verità spesso sottovalutata, dimenticata. A ricordarla il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf con quello sforzo a emanciparci per liberarci dalle catene di ogni tipo, politiche, religiose, civili. Abbiamo chiesto al collega Emilio Salierno di raccontarci di quella volta, a Tricarico, con il regista di “Viaggio a Kandahar”. Ecco il suo intervento.

L’AFGHANISTAN, LE SCALINATE DI MAKHMALBAF E L’ATTUALITA’ DEI FILM DEL GRANDE REGISTA IRANIANO.

Chi meglio di Mohsen Makhmalbaf, tra gli autori più grandi del cinema iraniano, ha saputo raccontare al mondo l’Afghanistan e la presenza degli americani? Viaggio a Kandahar, il suo film-capolavoro, è senza dubbio lo specchio di ciò che sta accadendo in queste settimane, pur a distanza di anni dall’uscita della pellicola. Nel film, Nafas, afgana in Canada, torna nel suo Paese per poter salvare la sorella, che ha preso la decisione di suicidarsi a causa dell’arrivo dei talebani, una presenza che condanna le donne di quel Paese. A luglio del 2018, Makhmalbaf, su indicazione di Rocco Calandriello – che in questi giorni è in stretto contatto telefonico con lui per definire possibili iniziative a favore del popolo afgano – venne a Tricarico con sua moglie, Marzie Meshkini, anche lei regista iraniana ed esule a Parigi. Cercava qualcosa per il suo ultimo film, che l’anno dopo presentò a Matera. Accompagnai il Mito nel centro storico, dopo averlo fatto aspettare per un imperdonabile ritardo all’appuntamento. Seppe subito sollevarmi dall’imbarazzo perché, ancora prima che aprissi bocca per le scuse, mi ringraziò ripetutamente per la disponibilità concessagli. Subito pensai allo spessore umano di questo genio del cinema mondiale. Gli dissi che ero di Tricarico, pur non vivendoci, e dopo il primo incontro all’ingresso del paese, prendemmo le auto per spostarci nel piazzale della torre normanna. Quando arrivammo, preoccupato, disse con la sua dolcezza e con un filo di voce: “Non cerco castelli, palazzi, monumenti o cose del genere, no, ma scalinate che portano ad abitazioni, tante scalinate concentrate in un posto solo, ma con la gente. Un vecchio vicinato ancora vivo, dove ancora c’è traccia umana e la gente sta seduta e dialoga”. Gli spiegai che stavamo lì solo perché era il luogo più comodo per lasciare le vetture e poterci muovere, e che non avevo alcuna intenzione di “presentargli” la Normanna. Nel percorso che facemmo, tuttavia, più che guardare vicoli e strade per ambientare scene del suo nuovo film, mi accorsi che cercava gli occhi della gente. Fissava le persone, quasi a voler capire che cosa avessero dentro e che cosa quella popolazione volesse esprimere. Nella salita di Via Monte, appena sotto la chiesa di San Francesco, fermò alcune donne anziane e si mise a dialogare con loro. Non riuscì a capire in che lingua, sinceramente, ma ebbi la netta impressione che si capissero, e anche molto bene.



Nella Rabatana, poi, mi sembrò che avesse trovato ciò che cercava. Ma niente, sbagliai. Intanto, camminando e dialogando, spiegava, così semplicemente e in maniera tanto naturale, il suo cinema, il senso delle sue opere. Una lezione di cinema di un Maestro del cinema mondiale, e questo passeggiando nel nostro piccolo “viaggio” nella Saracena. Così, leggermente, senza che ce ne rendessimo conto, ci fece entrare nei suoi film, nel suo celebre “Viaggio a Kandahar”, semplificando la complessità delle storie, quasi come la descrizione dei giorni in cui vai a fare la spesa al supermercato. La sua capacità è nel saper esprimere ciò che è astratto in maniera concreta, la stessa abilità che consente ai suoi film di assumere una sorta di potere terapeutico e favolistico.

Lo perdemmo di vista. S’era infilato in un cortile, accedendo da un’antica porta d’ingresso: aveva scorto una scalinata interna dov’erano sistemate delle piante e non esitò a rendersi conto se quel posto fosse funzionale al suo progetto. Non fu così. La mattinata a Tricarico arrivò alla fine. Riprese a ringraziarmi e proseguì con i suoi collaboratori e la moglie alla ricerca, in giro per la Basilicata, di quelle benedette scalinate. Un anno dopo, sempre grazie a Rocco Calandriello, lo rividi a Matera. Sul palco del Cinema Guerrieri, presentò la sua nuova creatura, “Marghe e sua madre”, con attori tutti rigorosamente non professionisti. E tanti bambini lucani. Il giorno dopo la proiezione del film, scrissi sul giornale che la forza del messaggio di Makhmalbaf sta nella portata educativa e nella ricerca costante di soluzioni che esortano all’emancipazione delle società. I suoi racconti allegorici viaggiano nel solco di una grammatica cinematografica senza fronzoli, dove i dialoghi sono un elemento essenziale.



L’ultima opera di Makhmalbaf, dalla forte simbologia religiosa, aggiunsi, torna ad essere un’inchiesta molto intima. In primo piano c’è ancora l’anelito alla libertà delle società e delle differenti culture. Il cinema non è altro che il mezzo per guardarsi allo specchio e rendersi conto di chi siamo e verso che cosa andiamo. Per il regista, lo sforzo deve essere sempre quello di emanciparci, ed emancipazione sta per liberazione dalle catene di ogni tipo, politiche, religiose, civili. Lo “specchio” di Moshen sbattuto in faccia a chi è distratto o superficiale o condannato a subire la dannazione terrena. E anche in questo messaggio, rispetto a quanto accade in Afghanistan, c’è tutta l’attualità delle opere cinematografiche di Makhmalbaf e la loro funzione educativa. E purtroppo, profetica.