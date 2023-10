Con Pitagora un anno da sfogliare.

Un calendario e un impegno, quello dell’associazione OCCSE che continua a tutela della identità e dalla cultura di Metaponto e del comprensorio jonico in generale. E quale miglior testimone di una cultura radicata come quella di Pitagora per segnare gli eventi del 2024. Le foto e la grafica parlano chiaro e lo slogan, che campeggia in copertina è di quelle che sono tutto un programma: “Cultura al quadrato + Identità al quadrato= Futuro al quadrato: questo è il nostro teorema. Sostienilo anche tu!”. Potrete essere poco capaci in matematica, ma il teorema è chiaro e ha un obiettivo preciso. Compratelo. L’elenco dove trovarlo è sul calendario…