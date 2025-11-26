Con ”Piccoli miracoli sotto la pioggia” Meli alla libreria dell’Arco

A volte accadono e i protagonisti, gente comune, della porta accanto o di strada, che coinvolgono spazi di città, si ritrovano miracolati tra i miracoli. E’ la fede laica nascosta delle città, che viene fuori quando meno te l’aspetti. La parola giusta e…Ne parlerà l’autore, il barese Piero Meli,a Matera venerdì 28 novembre, alle 18.30 presso la Libreria dell’Arco.



IL COMUNICATO STAMPA

Venerdì 28 novembre, alle 18.30, in libreria, Piero Meli presenterà il suo “Piccoli miracoli sotto la pioggia” (Giulio Perrone Editore). Con lui dialogheranno Cinzia Cognetti e le fotografie di Enzo Carito, in esposizione durante la serata.

“Piccoli miracoli sotto la pioggia” è un romanzo corale di storie intrecciate, ambientate a Milano in un giorno qualunque, sotto una pioggia incessante: questa crea suggestioni letterarie e trasfigura l’immaginario narrativo, rendendo la città centro sentimentale del racconto.

Piero Meli (Bari, 1980) scrive per la rivista letteraria “Correlazioni Universali”, occupandosi della rubrica Wine & Book. Per Giulio Perrone Editore ha già pubblicato, nel 2004, “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati”, opera che esplora il territorio pugliese al di là degli stereotipi da cartolina.