Con ‘’Orizzonti mediterranei’’ a Matera una ‘’nuotata d’arte ‘’ tra generazioni

L’idea è interessante è può essere senz’altro un esempio di buone pratiche da replicare, con avvicendamenti, integrazioni, magari con artisti di altre aree del bacino del Mediterraneo nell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). Il primo taglio del nastro, in galleria si chiama inaugurazione o vernice, utilizzando appieno le parole in lingua italiana che ci sono, venerdì 29 maggio alle 19.00 presso lo studio Arti Visive in via delle Beccherie. Tante le opere di giovani artisti e di quelli affermati che espongono tra i flutti…dell’arte mediterranea. Passate parola



COMUNICATO STAMPA/INVITO

ORIZZONTI MEDITERRANEI – Arte e Dialogo tra Generazioni

Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19.00 nello spazio espositivo dello Studio Arti Visive in via delle Beccherie n. 41 a Matera è in programma l’inaugurazione della mostra “Orizzonti Mediterranei. Arte e dialogo tra generazioni” a cura di Franco Di Pede.

Nell’ambito del programma che lo Studio Arti Visive sta portando avanti in occasione di Matera 2026 – Mediterranean Capital of Culture and Dialogue, questa mostra intergenerazionale riunisce artisti di diverse età e percorsi, dai bambini della scuola primaria agli artisti contemporanei affermati.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un dialogo autentico tra generazioni attraverso il linguaggio universale dell’arte, mettendo al centro il Mediterraneo come luogo di incontro, spazio di attraversamento e relazione, memoria condivisa e costruzione di futuro.

La mostra presenta opere pittoriche, grafiche, fotografiche e installative che intrecciano sensibilità differenti in un unico racconto collettivo. Il percorso espositivo valorizza la spontaneità dello sguardo infantile accanto alla maturità della ricerca artistica contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza inclusiva e profondamente partecipativa.

In questo contesto, Matera si conferma spazio simbolico di cultura e accoglienza, ponte naturale tra storie, popoli e visioni del Mediterraneo. Orizzonti Mediterranei non è soltanto una mostra, ma un progetto culturale e civile che promuove il dialogo, l’educazione estetica e la relazione tra comunità, riaffermando il ruolo dell’arte come strumento di connessione umana.

La mostra ospita le opere realizzate da: alunni classe 5 D dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Matera (insegnante prof.ssa Maria Paradiso, dirigente prof.ssa Isabella Abbatino); alunni Cataldo Di Simine, Sofia Paulus, Sofia Barelli, Emma Petragallo, Nicola Basile, Natalia Giusto, Aurora Passarelli, Sara Stella della Scuola Media Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Matera (insegnanti prof.ssa Annamaria Linzalone e Carmela Campagna, dirigente prof.ssa Isabella Abbatino); allievi Rebecca Carrozzo, Sara Paternoster e Andrea Scattino del corso di scenografia del Liceo Artistico Carlo Levi di Matera (insegnante prof.ssa Marta Salonna, dirigente prof.ssa Patrizia Di Franco); dott.ri Daniela Russo e Antonio Tucci del dottorato per i Beni Culturali dell’Università di Basilicata (prof.ssa Mariadelaide Cuozzo); Dario Carmentano, Daniela Cataldi, Franco Di Pede, Giovanni Dell’Acqua, Giuseppe Miriello, Michele Morelli, Pietro L’Annunziata, Carla Cantore, Antonello Di Gennaro, Luca Colacicco, Roberto Linzalone, Marta Salonna, Angelo Rizzelli, Vittorio Manno, Margherita Serra.

All’inaugurazione saranno presenti gli artisti, gli studenti, gli allievi con i loro insegnanti, docenti e dirigenti.

La mostra resterà aperta sino al 13 giugno tutti i giorni, festivi esclusi, dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Matera, 27 maggio 2026

Il Presidente

Studio Arti Visive ATS