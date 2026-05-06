Con Occse Magna Grecia a Metaponto per un grande progetto di rete

Tanta carne al fuoco, come si suol dire, per l’incontro organizzato dall’Occse sabato 9 maggio al Castello Torre di Mare di Metaponto per offrire anche ad altri le opportunità legati ai programmi Autunno in Magna Grecia, su Metaponto e sulla stessa Organizzazione per la crescita culturale, sociale ed economica della Magna Grecia. Naturalmente nel solco del pensiero di Pitagora, come ama ricordare Pino Barberino animatore del sodalizio e di tante attività relazionali ‘’ponte’’ tra Jonio-Mediterraneo ed Europa.

COMUNICATO STAMPA

“Autunno in Magna Grecia”: una rete senza confini tra Puglia, Basilicata e Calabria. L’Associazione OCCSE DELLA MAGNA GRECIA presenta i progetti Erasmus, la Maratona e le storie di successo di Megale Hellas.

METAPONTO (MT) – Superare i confini regionali per riscoprire l’unità culturale e produttiva della Magna Grecia. È questo l’ambizioso obiettivo di “Autunno in Magna Grecia”, l’iniziativa promossa dall’Associazione OCCSE DELLA MAGNA GRECIA che, dopo il positivo test dell’edizione primaverile, punta a una dimensione interregionale con l’auspicio di intercettare adesioni e sinergie anche sul versante calabro.



L’Associazione invita operatori, istituzioni e cittadini a un incontro programmatico pubblico e aperto, che si terrà il:

9 maggio 2026, ore 17.00

Presso il Castello Torremare di Metaponto

(Sede resa disponibile dalla DEAGEST srl)

L’incontro metterà a sistema le risorse archeologiche, ambientali e culturali con lo splendido mare Ionio e la vitalità delle aziende e degli operatori economici del territorio. L’obiettivo è valorizzare non solo i siti storici, ma anche l’identità vivente, le tradizioni e il fermento creativo che rendono unico questo comprensorio. Durante la sessione, verranno illustrati i progetti già in calendario grazie alla cooperazione vincente con i partner:

• Michele Corsini (Inclusion Go) presenterà le attività legate ai fondi Erasmus+, con la partecipazione di giovani provenienti da Turchia, Spagna e Grecia.

• Maurizio Pappolla (Ikkos Atleti) esporrà i dettagli della Maratona Taranto-Metaponto, evento simbolo di unione sportiva e territoriale in una dimensione epica.

• Saverio De Florio (Neopolites) illustrerà le potenzialità e le esperienze di successo già conseguite dalla rete della Megale Ellas, portando una visione strategica su come la cooperazione tra territori possa generare valore reale.



“Vogliamo che la Magna Grecia torni a essere un ecosistema unico, dove le risorse culturali e la storia millenaria si trasformino in opportunità concrete per il presente” – dichiarano gli organizzatori – “Le esperienze di successo della rete Megale Hellas dimostrano che la strada è quella giusta. Invitiamo le aziende e le istituzioni, incluse quelle del versante calabrese, a unirsi a noi: il contributo di tutti è ben accetto per valorizzare le nostre radici comuni e sostenere il nostro futuro.”

L’obiettivo è consolidare un modello di sviluppo che dia risalto alle eccellenze locali, alla cultura e alla storia, creando un’offerta turistica integrata per tutto l’arco ionico e per tutto l’anno.

Partecipazione:

L’incontro è pubblico. Si prega di confermare la presenza via email a: occse.magnagrecia@gmail.com

Ufficio Stampa

Barbara Lombardi

Ass. OCCSE della Magna Grecia – Metaponto