Con lo ‘’stetoscopio’’ dell’anima per ‘ auscultare’’ i battiti dei misteri del Vulture

Pasquale Tucciariello con camice bianco e verde…e con tanto di stetoscopio per un consulto particolare, nella serata del 30 luglio a Rionero in Vulture,alle 18.30 presso il buffet della stazione, per auscultare (il termine medico ci sta)i battiti dei tanti misteri del monte Vulture e di Parco-comprensorio dalle tante potenzialità. Alcune note, altre inedite tra natura, storia, fede, ricerca che occorre la pazienza di sintonizzarsi non solo sulle frequenze dell’udito ma anche quella di altri sensi. I promotori, con il sempre attivo Centro Leone XIII, e i relatori hanno indicato le prescrizioni estetici ed etici per apprezzare quello che si andrà ad ascoltare – nel senso ampio del termine- e poi a visitare. Una eredità per le nuove generazioni, per la politica che non è ancora riuscita a mettere a punto un concreto percorso di gestione e valorizzazione dei luoghi, e per quanti già battono all’unisono con l’anima del Vulture: dai laghi di Monticchio, con tutto quanto c’è da conoscere, ai boschi dalla natura lussureggiante e da una storia battuta dai ‘’briganti’’ come Carmine Crocco. Una schioppettata postunitaria, che la dice tutta sui mali irrisolti della Basilicata, sulla mediocrità di quanti dovrebbero e potrebbero fare di più se non fossero ‘’allineati e coperti’’, e del Mezzogiorno. Nostalgie? Fate voi. E una parte della storia del Vulture e della nostra regione, alle prese con lo spopolamento, l’emigrazione, il taglio dei servizi e i tanti ipocriti ‘’ faremo e diremo….’’



IL TEMA DELL’INIZIATIVA

Auscultare il Vulture. Per un’estetica narrativa e sensoriale non solo descrittiva.

“Auscultare” il mistero del Vulture significa andare oltre l’immagine standard dei sette colli e ascoltare le sue storie, i suoi segreti e le sue manifestazioni più sottili.

Il Vulture si comporta come ogni altro paesaggio. Contiene segreti, manifestazioni, racconti storici e naturalistici, fruscìo di foglie e aliti di respiro improvvisi in assenza di vento. Percepirli per intero puoi rinchiuderli in un cofanetto sotto chiave e riaprirlo per riassaporare nuove emozioni a seconda di come esse si mescolano e dall’uso che se ne fa. Un po’ come la lampada di Aladino: non è raccontino di magia e di fortuna, ma scene morali sull’uso del potere, sul valore delle relazioni e della responsabilità, sull’impegno di restare natura spirituale nella natura che si manifesta con i suoi contenuti e i suoi significati. I respiri improvvisi del Vulture favoriscono un’aura di mistero attraverso le sue manifestazioni.

• Vulture come polmone di ossigeno, aria fresca e pulita per effetto di suoi filtri naturali.

• Laghi di Monticchio, nei territori di Atella e di Rionero che riflettono il cielo, i boschi e l’antica Abbazia di San Michele.

• Sorgenti di acqua minerale come dono gratuito.

• Acque termali di Monticchio Bagni.

• Biodiversità e microclimi.

• Fauna selvatica e flora anomala.

• Bramea del Vulture, farfalla testimone di ere geologiche lontane.

• Sentieristica che attraversa anche per intero in sette colli e vialetti usati dai Ribelli di Carmine Crocco.

Auscultare il mistero del Vulture è riconoscerne la bellezza e perciò rispettarla. Essa si presenta ricca di contenuti storici poco visibili e poco conoscibili se ci avviciniamo con le nostre comuni categorie sensibili. La bellezza del mondo risiede particolarmente nella sua storia anche invisibile, nei suoi segreti anche geologici e biologici, nelle leggende che lo hanno plasmato, nell’esperienza che offre a chi si ferma ad ascoltare. L’estetica si fa esperienza, l’ammirazione rispetto, la natura narrazione. Come si fa a non amarlo, il Vulture, e come si può usargli violenza dandogli fuoco. Nelle ragioni del nostro convegno vi sono motivi estetici e motivi etici.

Pasquale Tucciariello

Rionero, Mercoledì 30 Luglio, Bar Buffet Stazione, ore 18,30

“L’estetica del Monte Vulture fra immaginazione materiale e natura”.