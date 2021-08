…produce lavori originali che undici anni fa, quando due amici e appassionati della cultura fisarmonicistica come il maestro Gianni Fassetta e l’ingegner materano Gennaro Loperfido avevano auspicato che dalla collaborazione, tra Pordenone e Matera, potessero venire fuori iniziative e progetti per promuovere i territori, valorizzare i giovani musicisti a dare dignità agli strumenti a fiato, come la fisarmonica che vanta una lunga tradizione ( dal Giappone, appunto lo shō fino ai nostri giorni) e interpreti di spessore.



In mente , subito, la scuola friulana e non solo, Astor Piazzolla a cui il festival dedica uno spazio di rilievo nel centenario della nascita fino al nostro maestro Fabrizio Festa con una composizione per fisarmonica incentrata su un ‘volo” da Matera ed eseguita di recente in Toscana. Il Fadiesi accordion festival, del quale pubblichiamo di seguito finalità e programma, ha il pregio di proporsi e riproporsi con l’obiettivo di innovare, riscoprire, coivonlgere da una parte all’altra dell’emisfero. Si comincia con una anteprima del duo Bertagnin-Fassetta in programma il 26 agosto al Castello Torre di Mare di Metaponto (Matera) L’undicesima edizione del ”Fadiesis accordion festival”di fisarmonica comprende 18 eventi da agosto a novembre 2021 tra Matera, Pordenona, Mendrisio (Svizzera) e Okawa e Fukuoka (Giappone).

Il cartellone, che annovera un omaggio al fisarmonicista argentino Astor Piazzolla il 27 e 28 agosto a Matera, è stato presentato dal presidente dell’associazione musicale Fadiesis Gennaro Loperfido, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Domenico Bennardi e la direttrice del Museo Nazionale di Matera Anna Maria Mauro, sede che ospiterà alcuni degli eventi.Quest’anno, anno della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante, anche ” Le otto stagioni dell’Inferno, in programma il 28 agosto a Matera, con versi della Divina Commedia sulle note delle Quattro stagioni di Vivaldi e Las Cuatro Estacionese Portenos di Piazzolla. Da non perdere e passa parola. E magari, passo dopo passo, Matera potrà avere anche una ”Casa” per i musicisti da ospitare in occasione di festival, masterclass, gemellaggi, concerti. I contenitori da rifunzionalizzare e assegnare, aldilà dei ”Beni Comuni” e della scommessa su una gestione trasparente, ci sono . Basta, è il caso di dire, azzeccare l’accordo o l’accordion giusto…



FADIESIS ACCORDION FESTIVAL – FAF

Un Festival unico nel panorama musicale internazionale

Il FADIESIS ACCORDION FESTIVAL – FAF nato nel 2011 nella città di Pordenone a opera dell’Associazione

Musicale Fadiesis, si contraddistingue nel panorama internazionale degli eventi fisarmonicisti per alcune particolarità che lo rendono unico.

· È incentrato sulla fisarmonica con l’obiettivo di riposizionarla e valorizzarla non solo nell’ambito della musica popolare, ma anche in altre dimensioni musicali, verso un pubblico sempre più sensibile a inedite forme di ascolto: dal classico al jazz, dall’etnico al contemporaneo, alla rilettura, con un progetto innovativo, della musica sacra. Questo spirito d’innovazione è sempre più apprezzato anche da importanti compositori che per il Festival creano scritture ad hoc,alimentando la letteratura per fisarmonica.

· Favorisce, attraverso il valore simbolico della fisarmonica – strumento portatile che ha solcato gli oceani e attraversato i continenti – scambi culturali e collaborazioni, abbracciando istituzioni, associazioni, artisti, per collegare luoghi, culture e persone.

· È un evento “diffuso” in più luoghi di più territori, promuovendone la reciproca conoscenza.

Un Festival diffuso da Pordenone a Matera, e oltre

Dal 2012 il FAF si svolge ininterrottamente – oltre che a Pordenone e in altre località del Friuli Venezia Giulia – anche a Matera: grazie alla presenza operativa del coordinatore territoriale Ing. Gennaro Loperfido e a collaborazioni instaurate in questi anni con Associazioni e Istituzioni del territorio.

Il Festival è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dai Comuni di Matera e Pordenone, da EUJapan Fest e da sponsor privati.



A Matera continuano le collaborazioni artistiche con il Conservatorio “E.R. Duni” e con l’Associazione Matè e Solisti Lucani e, dopo il successo della precedente edizione, si consolidano anche quelle con la Fondazione Orchestra Lucana e l’EU-Japan Fest.

Per l’edizione 2021, inoltre, è previsto che il FAF esca dai confini nazionali, aggiungendo ai tradizionali palcoscenici del Friuli Venezia Giulia e di Matera, anche quelli di Mendrisio in Svizzera e di Okawa e Fukuoka in Giappone, prima trasferta extra continentale del Festival già in programma nella scorsa edizione e rinviata a causa della pandemia. Un Festival, quindi, che darà ancora una volta visibilità alle

città di Pordenone e Matera in Italia e all’estero

.

FAF 2021 – Sulle ali di Astor. Omaggio a Piazzolla

Dal bandoneón a evocazioni dantesche e sonorità nipponiche

Il programma del FAF 2021 – decimo appuntamento a Matera – comprende 18 eventi: 6 a Matera, 8 a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia, 1 in Svizzera e 3 in Giappone.

A Matera, per la prima volta, il Festival proporrà un suo momento estivo: il SUMMER FAF nel week-end dal 27 al 29 agosto, realizzato con la collaborazione artistica dell’Associazione Matè e Solisti Lucani.

Sempre per la prima volta la manifestazione avrà come protagonista di alcuni concerti il Museo Ridola, con una visita a tema del sito in occasione dell’evento di sabato 28 agosto, replicando la formula “Musei d’ascoltare” sperimentata con successo dall’Associazione Musicale Fadiesis. Al centro di questa edizione sarà l’omaggio al 100° Anniversario della nascita di Astor Piazzolla.

Il titolo Sulle ali di Astor suggerisce la forza innovativa del Maestro argentino (originario di Trani), capace di far volare la sua musica, radicata nella tradizione popolare dell’America Latina, verso orizzonti universali di rara altezza artistica. Lo slancio delle ali è evocato da due mantici aperti: quello del “sudamericano” bandoneón e quello della “europea” fisarmonica, due strumenti egualmente capaci di declinare la grandezza di Piazzolla a tutte le latitudini e con infinite sfumature e accompagnamenti, come il FAF 2021 a Matera ci darà occasione di ascoltare in più concerti. Un originale spettacolo di musica e teatro, Otto Stagioni dell’Inferno, porterà Piazzolla a concertare con Vivaldi, in un percorso musicale che accompagnerà i versi dell’Inferno di Dante, celebrando così il 700° Anniversario della morte del Sommo Poeta nel segno di quella genialità che non conosce i confini dello spazio, del tempo e delle arti. A irrompere su questo “palcoscenico occidentale” saranno, a ottobre, le vibrazioni delle ance dello shō, strumento giapponese a fiato simile alle ali di una fenice, che dialogherà con cinque fisarmoniche nipponiche, portando ancora una volta nell’aria di Matera quei fili di musica che collegano le lontananze

e tessono la trama preziosa di una cultura senza frontiere.



IL PROGRAMMA

Giovedì 26 agosto 2021, ore 21.00

Castello Torre Mare Metaponto – Bernalda

Duo Bertagnin-Fassetta

Glauco Bertagnin, violino

Gianni Fassetta, fisarmonica

Il duo Bertagnin Fassetta dall’inconfondibile cifra virtuosistica, propone musica originale e raffinate elaborazioni strumentali.

Il repertorio spazia dal barocco ai nostri giorni passando anche per la musica da film e il tango di Astor Piazzolla.

Venerdì 27 e domenica 29 agosto 2021, ore 20.30

Corte di Palazzo Viceconte – Matera

OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA

Marcoantonio Cornacchia, contrabbasso solista

Vincenzo Lioy, violoncello solista

Marianna Di Ruvo, sax solista

Gianni Fassetta, fisarmonica solista

Ensemble Solisti Lucani

Michele Cellaro, direttore

Tre momenti dedicati all’universo musicale di Astor Piazzolla, proposto nelle sue molteplici

sfaccettature. La prima assoluta A Due per violoncello, contrabbasso e orchestra d’archi, con

arrangiamento di Michele Cellaro delle più belle e appassionanti melodie di Astor Piazzolla.

L’Ave Maria di Piazzolla per sax e orchestra d’arti. Las Cuatro Estaciones Porteñas per fisarmonica e

orchestra d’archi.



Sabato 28 agosto 2021

ore 19.00 Museo Ridola – Matera

I SUONI DELL’ANTICHITÀ Visita guidata

Un tour all’interno del museo archeologico Domenico Ridola di Matera per ascoltare la storia. Un modo diverso per conoscere il territorio e sentirsi immersi in paesaggi sconosciuti e lontanissimi nel tempo.

Un’opportunità per i visitatori per ammirare le collezioni del museo ascoltando i suoni e i rumori che accompagnavano la vita e l’evoluzione umana nel nostro territorio.

A cura di Gabriella Papapietro, Imma Dicuia, Porzia Grossi

ore 20.30 Giardino del Museo Ridola – Matera

LE OTTO STAGIONI DELL’INFERNO

Luigi Orfeo, Stefano Sartore, Roberta Calia, voci

Glauco Bertagnin, violino solista

Gianni Fassetta, fisarmonica solista

Ensemble Solisti Lucani

Testi: Divina Commedia, Inferno di Dante Alighieri

Musiche: Le quattro stagioni di A.Vivaldi e Las Cuatro Estaciones Porteñas di A. Piazzolla

Adattamento e regia: Luigi Orfeo

Light designer: Giorgio Tedesco

Produzione: Casa Fools – GIM

Un viaggio sinestetico e ipnotico dentro i versi danteschi accompagnati da Le quattro stagioni di Vivaldi e da Las Cuatro Estaciones Porteñas di Piazzolla, in una scrittura che lega indissolubilmente la musicalità

della parola agli accenti delle parti musicali. Uno spettacolo a suo modo “immersivo”, che ribadisce la modernità artistica ed espressiva di Dante, con i suoi versi intrisi d’immaginazione visiva e potentemente capaci di dialogare con sonorità del XVIII e del XX secolo



Giovedì 7 ottobre 2021, ore 20.30

Museo Ridola – Matera

VIBRAZIONI DALL’ASIA ORIENTALE

Ko Ishikawa, shō

Ryuya Kinoshita, fisarmonica

Yumiko Tanaka, fisarmonica

Aoi Uegata, fisarmonica

Naomi Okabe, fisarmonica

Mariko Kinoshita, fisarmonica

Lo shō è uno strumento a fiato nato tra Cina e Giappone intorno al 1000 a.C., e rappresenta

probabilmente l’origine degli strumenti ad ancia libera, potendo perciò considerarsi il precursore della fisarmonica, oggi prodotta in Italia ai più alti livelli di eccellenza tecnologica. Italia e Giappone: due Paesi agli antipodi, avvicinati da vibrazioni che attraversano tre millenni, in un concerto dove il suono antico dell’Asia orientale incontra le sonorità dell’Italia di oggi, lungo un percorso che spazia dalla musica sacra a quella contemporanea.

Venerdì 8 ottobre, ore 20.30

Palazzo Viceconte – Matera

ANCE DANZANTI

DUO DI RUVO – STIGLIANO

Marianna Di Ruvo, sax

Ilenia Stigliano, fisarmonica

Un viaggio a ritmo di danza tra le culture musicali popolari, da oriente a occidente, con il suono caldo e travolgente di due strumenti in grado di creare atmosfere affascinanti ed entusiasmanti. Musiche di Bartok, Semyonov, Galliano, Piazzolla, Desiante, Lioy, ecc.

Sabato 9 ottobre, ore 20.30

Museo Ridola – Matera

DUO TANGO SONOS

Antonio Ippolito, bandoneón

Nicola Ippolito, pianoforte

TANGO SONOS è una realtà consolidata nel panorama concertistico internazionale, con progetti che spaziano dalla musica barocca ad acclamate interpretazioni del Tango di Astor Piazzolla e dei grandi maestri argentini, esibendosi nei più importanti teatri europei e collaborando con musicisti, attori e registi, ballerini e compagnie teatrali di livello mondiale, come la celebre “Tango x 2”, diretta da Miguel

Angel Zotto. Attualmente sono impegnati in progetti di ricerca e incisioni discografiche di musiche originali scritte per loro da compositori contemporanei affascinati dalle straordinarie sonorità del Duo.

Faf 2021-2021 – PORDENONE E FRIULI VENEZIA GIULIA dal 14 al 24 ottobre

FAF OUTSIDE Mendrisio, Svizzera Okawa e Fukuoka, Giappone NOVEMBRE 2021