F.F ? Fabricius fecit un marchio o, meglio, le iniziali del professor Fabrizio Festa che l’elettronica c’è l’ha nei mille circuiti di un pentagramma che ha sviluppato sinapsi neuronali nella ”rete” per antonomasia – internet – partendo dalle aule del Conservatorio ” E.R Duni” di Matera. Se, per citarne una, avevamo visto la Materaelettrica della ricerca e delle potenzialità di un metodo che ha coinvolto e fatto scuola quello che per due giorni, da domani al 16 luglio, si prospetta nella sala ”Nino Rota” ha dell’avveniristico ma fattibile: fare musica con il pensiero delle nostre cellule nervose. Possibile? Certo . La cosa rientra nel contesto della collaborazione tra il Laboratorio di Sistemi Informativi (SisInf Lab) del Politecnico di Bari e la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Matera. Note che viaggiano alla velocità del pensiero. Se avete un motivetto, un’aria, un accordo che puo’ dare il ”La” a una canzone o a un pezzo potrete fissarlo al momento. In tempo reale anche il copyright. Ormai è musica, finanziaria, anche quella…



GRAZIE AD UN NUOVO SISTEMA INFORMATICO IL PENSIERO DIVENTA SUBITO MUSICA

Nel contesto della collaborazione tra il Laboratorio di Sistemi Informativi (SisInf Lab) del Politecnico di Bari e la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Matera, nei giorni 15 e 16 Luglio alle ore 9:00, presso la Sala Rota del Conservatorio di Matera, sarà svolto un importante test relativo ad un nuovo sistema informatico per la composizione e la performance musicali.

Tale attività ha portato allo sviluppo di un sistema informatico fortemente innovativo, che parte dal presupposto di poter dotare gli utenti di un controllo neurale diretto sui computer, senza avvalersi dei dispositivi tradizionali, come tastiere e controller di qualsiasi tipo. Tale sistema è il frutto di una ricerca che mette insieme Intelligenza Artificiale, Brain Computer Interface e competenze musicali di alto livello.

Il sistema, infatti, utilizza un elettroencefalografo, collegato ad una rete neurale artificiale in grado di riconoscere gli stati mentali dell’utente stesso. Sono questi stati mentali a generare e controllare gli algoritmi di generazione musicale. In un certo senso potremmo dire che il pensiero e le emozioni diventano immediatamente musica.

Tale sistema può essere utilizzato sia per comporre, sia per controllare dispositivi musicali direttamente al momento della performance.

Molti e diversi sono gli obiettivi di questa ricerca, che ha già molte applicazioni pratiche sia nel mondo delle arti sia in quello dell’industria. Tra i principali, oltre quello di dotare i musicisti di un sistema informatico non solo efficiente ed efficace, ma creativo in una maniera del tutto diversa da quelle che oggi sono in uso, segnaliamo le straordinarie possibilità nell’ambito dell’educazione e della formazione, soprattutto di quella mirata ai più giovani e ai disabili.

Il progetto vede coinvolti per il SisInf Lab del Politecnico di Bari i professori Tommaso Di Noia, docente di Intelligenza Artificiale, e Carmelo Antonio Ardito docente di Human Machine Interaction, per la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Duni, il professor Fabrizio Festa, docente di composizione musicale elettroacustica e di informatica musicale.

Il sistema è stato sviluppato dal dottor Tommaso Colafiglio, diplomatosi in Musica Elettronica e in Musica Applicata presso il Conservatorio di Matera, oggi assegnista di ricerca presso il SisInf Lab.

Per informazioni scrivete a:

fabrizio.festa@conservatoriomatera.it

Oppure contattateci al numero:

340 8604635 Fabrizio Festa