Antichi detti, nonostante le mutazioni e devastazioni climatiche, ma quel ” San Martino ogni mosto diventa vino” fa andare al recente passato della vita dei Sassi, prima che cantine e frantoi fossero trasformati con le attese e i flussi turistici dell’anno di ”Matera capitale europea della cultura 2019” in strutture ricettive e della ristorazione. Si andava a vendemmiar nei Sassi ma con i moderni strumenti di pigiatura, al tornio meccanico, più che pigiare nei palmenti -come un tempo- fino a seguire le procedure di travaso, decantazione tra damigiane e bottiglie. Vino fatto in casa, con vitigni locali o della tradizione italica. E con un bicchiere di quello buono, che tingeva il bicchiere,un assaggio di ”cangedd” , era inevitabile brindare a prosperità o all’inizio delle stagione teatrale. A ricordarcelo nella giornata di Ognissanti, con gli auguri del regista e attore Antonio Montemurro, e a nome dell’intera Compagnia, Talia Teatro annunciando la replica in Novembre del suo” Cavalli di battaglia ” . Gli spettacoli, al Teatro nel Sasso, sono fissati per sabato 13 alle 20,30 e domenica 14 alle 18,00. ” E per chi voglia ridere per due ore e non lo ha ancora fatto- scrive Antonio- prenoti il suo posto telefonando al 331 7995953”.