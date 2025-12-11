Con L’Elmo di “Scipio” l’Italia che a Cagliari si cinse la testa…

Quella due parole che fanno parte del ”Canto degli italiani ” o ”Inno di Mameli” che risuona e che cantiamo quando garrisce il tricolore fa riflettere e non poco quando si parla della storia sommersa del Belpaese, fatta di pagine intrise di sangue, stragi, trame tra poteri trasversali all’insegna dell’ affare e del malaffare, pressioni e regie internazionali che confermano come la nostra sia una democrazia, incompiuta, dove sono altri a decidere per noi. E, se come accade oggi, con un governo a guida sovranista che se ne frega della sovranità italiana e del suo popolo, con posizioni da ‘allineati e coperti” su tutti i diktat statunitensi (dai conflitti internazionali all’economia, alle scelte (?) di una asfittica Unione europea)è inevitabile chiedersi se quell’elmo di Scipio- Scipione l’Africano che sconfisse Annibale- è una citazione figurata o se ce lo siamo tolti da tempo, aldilà della corsa al riarmo che segna la finanziaria 2026? Una risposta viene dal romanzo di Angelo Soro ”L’elmo di Scipio” road book editore che sarà presentato sabato 13 dicembre a Matera, alle 18.00, presso la libreria di Giulio.



Il collega Pasquale Doria dialogherà con l’autore raccontando i contenuti del libro, quanto è emerso, gli interrogativi che ha posto e che continua a porre su una Italia che, per quanto detto prima, non ha ancora fatto i conti con il suo passato e del quale abbiamo già accennato in altro servizio https://giornalemio.it/cultura/terrorismo-e-intrighi-nel-libro-gli-strateghi-della-tensione-di-angelo-soro/. La speranza è in persone come il vicequestore della Polizia cagliaritana, Diego Piras, protagonista del romanzo di Angelo Soro (quest’ultimo sardo ex sottufficiale delle fiamme gialle e con la passione per la fotografia) possano continuare a indagare e scoprire organizzazioni clandestine come ”Scipio”. Il quadro indurrebbe al pessimismo, visti le strette sulla Giustizia e il diritto di cronaca,, il conflitto Governo Magistratura, il caso Almasri, il collateralismo tra Governo e authorithy della privacy, per citare altre pagine buie del BelPaese. Ma prima o poi il sistema delle trame si incrina, esplode,perchè al buio, qualcuno accende una luce di legalità e verità…Italiaani! Direbbe Totò: sveglia e difendete la Costituzione!

