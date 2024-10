” …Con le Mani” mostra multimediale del fotografo Antonio Lionetti

A leggere il titolo della mostra, che sarà allestita a Matera dal 25 al 29 ottobre presso il circolo culturale ” La Scaletta”, viene in mente il ritornello della nota canzone dei Rappresentanti di Lista ” Con le mani…ciao ciao”. E in qualche modo quel linguaggio mimico, legato alla ” manualità” è il filo conduttore del racconto che Antonio ha fatto cogliendo l’opera di artigiani che hanno plasmato materia, materiali e dato offerta a oggetti del quotidiano o d’arte. Segni, gesti, buone pratiche da vedere in sequenza e con un sottofondo musicale fatto di volontà. creatività, sudore, sacrifici come i ”maestri” del passato e la passione degli allievi di oggi. E Antonio, fotografo dilettante, continua a lavorare con professionalità allestendo mostre dopo un viaggio all’estero (Istanbul (Turchia) , Sri Lanka, Varanasi in India, nel deserto con i Berberi), sui Sassi e l’habitat rupestre o sul jazz, e con la luce giusta per immortalare volti, paesaggi, particolari di un lungo viaggio fatto di curiosità e passione.

L’inaugurazione è fissata per le 19.00 del 25 ottobre

La mostra apre dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,30.