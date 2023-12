Con le foto di Maria Rosaria Romaniello ”E’ questione di borghi…”

Una donazione di foto, frutto di una ricerca attenta sui borghi, come quello di La Martella di Matera che quest’anno celebra i 70 anni dalla costituzione. A farlo Maria Rosaria Romaniello, materana di adozione, legata alla nostra città tanto da scegliere di vivere con il marito Pio nei rioni Sassi, sulla Civita, e tra le persone che partecipano volentieri al dibattito culturale sulla città. E la storia del cuore antico è parte anche della sua storia con un album di scatti, incentrata su quanto è accaduto dopo il trasferimento degli abitanti nei nuovi quartieri e a La Martella. Ci sono storie e persone, che hanno lasciato affetti, amicizie, consuetudini per la modernità e il decoro. E molti di loro erano soliti dire…”Andiamo a Matera” , al Piano, in città. Un ottimo spunto da cui ripartire quando si parla fino alla noia, e alla inconcludenza purtroppo, di ”ricucitura” urbana e oggi con il termine di moda di ”rigenerazione” dopo resilienza, sostenibilità e la fiiera degli anglicismi intrisi di up e hub. Coincidenze? La mostra di Maria Rosaria, che ci ha affidato una riflessione, si terrà al Matera Hubout di piazza Matteotti. Un nome che non è entrato, come i visitor center,hub e altri nel linguaggio comune. Si tratta dell’ex edificio che per anni ha ospitato l’ufficio di collocamento e i bagni pubblici. Oggi è è un laboratorio sociale di lavoro condiviso, coworking per gli appassionati di anglicismi, in attesa di rilancio. Una scelta dal fiato corto. Sarebbe stato meglio attivare in quegli spazi, dotati di servizi, un punto di accoglienza e informazione turistica gestito da professionalità del settore. Ma senza idee chiare, un disegno di città e delle competenze ed esperienze giuste si gira a vuoto, come i turisti che transitano numerosi in quella zona. Chissà che ammirando le foto di Maria Rosaria qualcuno non rifletta sulla memoria e la storia della città, dopo gli intensi giorni di dibattito sul trentennale dell’Unesco.



LE RIFLESSIONI DI MARIA ROSARIA ROMANIELLO

che verso quelle realtà della filiera contadina che cercano di mantenere ”in scala” rapporti, stili di vita, tradizioni che stanno via via scomparendo, anche a causa di quella accelerazione impressa dal taglio dei servizi e dalla incidenza dei costi.

È questione di borghi raccoglie materiali di ricerca sul campo e di riflessione prodotti nell ambito di un corso di educazione all immagine da me tenuto nell 87 ad un gruppo di insegnanti interessati a capire il cambiamento culturale che il maggior uso dell’ immagine stava dando alle generazioni degli anni 80

Sono gli anni in cui si parla della televisione babysitter

Perché se è vero che la fotografia da un lato ha aperto all uomo la conoscenza dall altro per il suo carattere di linguaggio di immediata comprensione e per l ‘

indiscriminato uso che se ne è fatto e se ne fa,molto spesso altera e supera la realtà delle cose mettendo in dubbio ciò che è reale da ciò che è immaginario, ciò che è lecito da ciò che è illecito.



Forse oggi più che in passato serve parlare di educazione all immagine per costruire soprattutto nelle nuove generazioni un uso ed una visione consapevole delle fotografie che con tanta facilità si fanno girare attraverso i social.

L interesse della ricerca cadde sui borghi poiché era il tempo in cui venne varata la legge 771 per il Risanamento Sassi di Matera e ci parve interessante andare a verificare quello che appariva dopo “l Esodo.”

I Borghi rappresentano infatti il cardine di passaggio tra il vecchio e il nuovo; tra la Matera dei Sassi vissuta come scandalo nazionale e il ripopolamento delle campagne compiuto dalla Riforma Fondiaria.

Il nostro è stato solo un semplice affaccio nella quotidianità dei borghi che da quel passato hanno tratto spunto.

Il titolo:” È questione ……di borghi “è provocatorio e ha voluto i n qualche modo ricordare la questione meridionale e l insieme dei problemi che differenziano ancora oggi molti aspetti della nostra vita civile rispetto al centro nord d Italia.

La donazione nasce dal bisogno di dare continuità a quella riflessione fatta da un gruppo di persone mosse non solo dalla passione per la fotografia ma anche dal desiderio di raccontare il problema degli abitanti dei Sassi che nei nuovi insediamenti rurali vedono progressivamente smarrire la loro identità sociale e la rottura traumatica con la tradizione

Oggi i Borghi sono sempre piu spopolati e sempre più considerati quartieri di supporto alla città ,abitati soprattutto da emigranti che progressivamente cercano di integrarsi nella nuova realtà sociale e comunitaria.

L associazione che molto fa per non lasciar morire la vita nel Borgo sono a mio parere i più indicati destinatari di questa mostra che sapranno sicuramente valorizzare e far conoscere e magari attrezzarsi per avviare una indagine fotografica su quella che è oggi la realtà de borghi



