Così lesto nel dimettersi da ministro, Lorenzo Fioramonti, al punto da non poter apprezzare fino in fondo i ringraziamenti formali ricevuti proprio alla vigilia del suo abbandono per la puntualità e velocità con cui aveva iniziato ad onorare una richiesta ricevuta il 15 dicembre scorso a Tricarico, quando gli fu conferita la città onoraria del paese di Scotellaro.

Quel giorno, sul suo profilo facebook, l’oramai ex ministro dell’istruzione, scriveva: “Oggi mi trovo a Tricarico, in provincia di Matera, dove ho ricevuto la cittadinanza onoraria da parte del Sindaco e della Giunta comunale. Mi legano a questa terra gli affetti familiari, le origini, ma anche la consapevolezza che questo paese è emblematico di tante altre zone d’Italia, in particolare le aree interne, che hanno da offrire bellezza e cultura, ma spesso vivono situazioni svantaggiate. Per questo stiamo introducendo misure concrete per questi territori, ad esempio un coefficiente più basso per tenere aperte le scuole, e molto altro.”

E in quel “molto altro“, quel giorno, si sono inseriti a fionda un gruppo di tenaci sostenitori della battaglia per una maggiore attenzione nei percorsi scolastici agli autori/autrici meridionali e tra essi il poeta-sindaco di Tricarico.

Una denuncia contro quella che si prospetta essere come una “vera discriminazione culturale, portata avanti da quasi un decennio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” con il provvedimento ministeriale “D.M. 211/2010 -redatto dalla commissione di esperti nominata nel 2010 dall’allora Ministra Gelmini” in cui si “comprendeva indicazioni riguardanti gli insegnamenti contenuti nei piani degli studi per i percorsi liceali – di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. marzo 2010- ed elencava 17 autori della letteratura del ‘900 di cui nessuno nato a sud di Roma.”

Con l’obiettivo di modificarlo, con l’inserimento tra i nomi degli autori da attenzionare negli studi, anche quello di Rocco Scotellaro.

Una battaglia iniziata dal Centro Documentazione sulla Poesia del Sud di Nusco (Avellino) e poi adottata nel 2013 con convinzione anche dall’allora amministrazione comunale di Tricarico, guidata dalla sindaca Lina Marchisella.

Una battaglia che aveva -per l’appunto- trovato nel ministro Fioramonti una prima sensibile sponda, avendo lo stesso a distanza di una settimana fatto emanare una apposita circolare, ma che ora -per il raggiungimento dell’obiettivo finale (la modifica del Decreto Ministeriale) necessiterà sollecitare la nuova ministra fresca di nomina Lucia Azzolina.

Ed è quanto hanno intenzione di fare i sostenitori dell’iniziativa, a cui è auspicabile si aggiunga la nuova amministrazione civica di Tricarico.

Parliamo infatti di Angela Marchisella, Paolo Paradiso, Teresa Ditella, Pancrazio Tedesco, Franco Martinelli, Filomena Laurenzana e Tiziano Orsellini (già Amministratori comunali di Tricarico nel periodo 2013 – 2018) oltre a Paolo Saggese, Peppino Iuliano e Centro Documentazione sulla Poesia del Sud , che nell’occasione gli consegnarono la lettera -a loro firma- che pubblichiamo a seguire:

Al Sig Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

On. Lorenzo Fioramonti

Oggetto: Rocco Scotellaro e Indicazioni nazionali sugli insegnamenti compresi nei piani di studi per i percorsi liceali, di cui all’art. 10, comma 3, D.p.R. del 15/03/2010.

On. Sig. Ministro,

oggi, con il conferimento dell’Onorificenza di “Cittadinanza Onoraria”, Lei è cittadino tricaricese che noi accogliamo con un cordiale benvenuto.

Cogliamo così l’opportunità che questa giornata particolare ci offre per sottoporre alla Sua attenzione un’operazione di vera discriminazione culturale, portata avanti da quasi un decennio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con documento ministeriale – D.M. 211/2010 -redatto dalla commissione di esperti nominata nel 2010 dall’allora Ministra Gelmini.

Il documento suddetto comprendeva indicazioni riguardanti gli insegnamenti contenuti nei piani degli studi per i percorsi liceali – di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. marzo 2010- ed elencava 17 autori della letteratura del ‘900 di cui nessuno nato a sud di Roma.

Una scelta che vistosamente relegava a ruolo marginale tutta la letteratura degli autori meridionali del ‘900. Tale indicazione culturale, imbarazzante e limitativa, strideva con la visione dell’universalità della cultura e fu divulgata e denunciata da due intellettuali, Paolo Saggese e Peppino Iuliano, del Centro di Documentazione sulla Poesia del Sud che operano prevalentemente in provincia di Avellino.

I due studiosi, senza nessun “orgoglio terronistico” (cit. P. Saggese), sollevarono perplessità, alimentarono ed alimentano dibattiti e riflessioni su una visione ministeriale della letteratura del ‘900 che produce indubbie ricadute e condizionamenti nella Scuola e negli orientamenti delle case editrici, e innesca un processo di “Damnatio memoriae” della letteratura meridionale di cui parla l’intellettuale P. Saggese, nel libro “Rocco e i suoi fratelli”.

A questi studiosi si unirono Dacia Maraini, Alberto Angela, Pino Aprile e tanti altri nel denunciare la parzialità di tali indicazioni. Ci fu una vera e propria mobilitazione, con coinvolgimento, a vario titolo, di Regioni (Campania, Basilicata, Molise, Calabria), di grandi organizzazioni rappresentative; fu presentata una raccolta di firme al Capo dello Stato, ai Presidenti di Senato e Camera, con formale richiesta per integrare le Indicazioni con tanti autori della letteratura del ‘900, quali Deledda, Merini, Quasimodo, Gatto, SCOTELLARO, Sciascia, Vittorini, Sinisgalli, De Filippo, Bodini e così via.

A questa battaglia condotta con determinazione e autorevoli motivazioni critiche storico-letterarie, seguirono anche interrogazioni parlamentari e nel 2015 la VII Commissione della Camera votò all’unanimità (la Lega Nord si astenne) la richiesta al Governo di modificare tali Indicazioni; aggiungiamo anche che nel 2014 la Ministra Giannini si meravigliava del fatto che Rocco Scotellaro non fosse stato inserito nelle Indicazioni nazionali.

Certo siamo consapevoli di quanto sia complicato e lungo il percorso politico-amministrativo per riscrivere tali Indicazioni per cui oggi a Tricarico, il paese di Rocco Scotellaro, La invitiamo ad impegnarsi ad approfondire la questione, che da ex Amministratori Comunali (quinquennio 2013-2018) sostenemmo.

Confidando nella Sua sensibilità culturale e nell’importante ruolo Istituzionale da Lei ricoperto,

Le chiediamo

di abbattere l’invisibile muro politico-culturale innalzato dal MIUR con una circolare che integri la lista degli autori, inserendo ROCCO SCOTELLARO, circolare che già i Suoi predecessori si erano impegnati ad emanare.

Tale circolare ministeriale potrebbe segnare il punto di partenza per iniziare il percorso di cambiamento ed integrazione delle suddette Indicazioni.

Questa nostra richiesta è pienamente condivisa dagli studiosi P. Saggese, Peppino Iuliano e da tutto il Centro di Documentazione sulla Poesia del Sud.

AugurandoLe un proficuo lavoro porgiamo gli auguri di buon Natale e di un sereno 2020.”

Tricarico 15/12/2019

…a cui è seguita, a solo una settimana di distanza, in data 23 dicembre scorso, la diffusione della circolare che pubblichiamo e in cui si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo allo “Studio di Autori meridionali e di Autrici nelle scuole secondarie di secondo grado“

Ai Direttori generali e ai Dirigenti

preposti agli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici

delle istituzioni scolastiche statali

del secondo ciclo di istruzione

Ai Coordinatori delle scuole paritarie

del secondo ciclo di istruzione

AI Sovrintendente scolastico

per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All’Intendente scolastico

della scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente scolastico

per la scuola delle località ladine

BOLZANO

AI Dirigente del Dipartimento istruzione

per la Provincia di

TRENTO

all’Ufficio Stampa

SEDE

Oggetto: Studio di Autori meridionali e di Autrici nelle scuole secondarie di secondo grado.

Giungono a questa Direzione generale segnalazioni in merito alla necessità di approfondire, nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e in particolare nell’ultimo anno di corso, lo studio della vita e delle opere di Autori nati in regioni del Sud Italia e di Autrici italiane, poiché non sempre adeguatamente rappresentati nella sezione dedicata alla Lingua e letteratura italiana delle “Indicazioni nazionali per i Licei“, approvate con decreto interministeriale n, 211/2010.

Come si è già avuto modo di ricordare in altre occasioni, le Indicazioni nazionali assumono un valore orientativo rispetto al Piano triennale dell’offerta formativa, predisposto autonomamente da ciascuna istituzione scolastica. Esse rappresentano una struttura non prescrittiva per i singoli docenti e gli organi collegiali istituzioni scolastiche che predispongono, in piena autonomia, i curriculi di letteratura anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità territoriali.

Proprio le Indicazioni nazionali precisano che a descrivere il panorama letterario potranno essere “altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali“.

Pertanto, considerato il novero di Scrittrici e di Scrittori che hanno contribuito a implementare il patrimonio letterario e artistico nazionale, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, si invitano le istituzioni scolastiche di tutti i percorsi di scuola secondaria di secondo grado a creare situazioni di studio, di ricerca e di confronto didattico, sia per i docenti sia per gli studenti, che abbiano come riferimento anche gli Autori meridionali e le Autrici.

Con l’occasione, si preannuncia che le Olimpiadi di italiano che si terranno nel corso del 2020 e le Giornate della lingua italiana ad esse collegate, potranno avere ad oggetto testi tratti da opere di Autori meridionali e Autrici.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

….sollecitudine che -come dicevamo all’inizio- ha subito ottenuto il plauso dei promotori con il messaggio recapitato al ministro alla vigilia di Natale e che pubblichiamo a seguire:

mar 24 dic

a caposegreteria.ministro

Al Signor Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca

On. L. Fioramonti

Egregio,

La ringraziamo per la sollecitudine con cui è intervenuta per porre rimedio alla discriminazione contenuta nelle Indicazioni nazionali per i Licei nei confronti degli scrittori del sud (D.M. 211/2010). Discriminazione che alcuni suoi predecessori avevano ignorato ed altri nonostante i vari impegni assunti avevano fatto piccolissimi passi .

Siamo fiduciosi che il prossimo anno il suo Dicastero possa rettificare e/o integrare le Indicazioni chiarendo ed esplicitando gli autori in questione.

Con gratitudine.

Angela Marchisella Paolo Paradiso Teresa Ditella Pancrazio Tedesco

Franco Martinelli Filomena Laurenzana Tiziano Orsellini

Amministratori comunali di Tricarico anni 2013 – 2018