Una attesa ripagata e attesa da cittadini e personalità, che si sono impegnate affinchè quelle ” Tavole” bronzee tornassero nel Metapontino dove erano state trovate quasi tre secoli fa. E sono tornate con la mostra “Le Tavole di Eraclea. Tra Taranto e Roma”. al museo di Policoro (Matera), ad arricchire una dotazione espositiva interessante per il legame che il museo della Siritide ha con la storia della Magna Grecia e per quanto in epoca ”pionieristica” fece il grande archeologo romeno Dinu Adamesteanu per il Metapontino e la Basilicata. Per Policoro e per il Metapontino si apre una pagina interessante, per aprire la stagione turistica 2020 nel solco della valorizzazione culturale. Gli spunti e le opportunità sono tante e portano sulle rotte dello Jonio e del Mediterraneo, come continua a fare il circolo Velico da varie stagioni. La rotta da e di Policoro ha ora “due carte nautiche (consentiteci la forzatura) da utilizzare e dalle notevoli potenzialità. C’è il vento giusto per salpare… E la mostra è una bussola formidabile per farlo.

Tradizione classica, ricerca archeologica e un legame ideale con la stagione della Riforma fondiaria degli anni ’50 nel Metapontino sono gli elementi di interesse che caratterizzano la mostra “Le Tavole di Eraclea. Tra Taranto e Roma”, che è sta ideata e organizzata dal Polo Museale della Basilicata in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (Marta), la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, e promossa insieme al Comune di Policoro. L’evento – che celebra il 50° anniversario della fondazione del Museo della Siritide – ruota attorno- come riporta la nota di presentazione. a un prestito straordinario: le Tavole di Eraclea, ritrovate nel 1732 nei pressi del fiume Cavone e conservate al Mann, sono state considerate tra i più importanti documenti epigrafici della Magna Grecia. Le Tavole,infatti, sono un documento fondamentale per comprendere la storia sociale, politica e economica del territorio della Siritide.Le due lastre di bronzo costituiscono il più importante documento iscritto della Magna Grecia. Incise sui due lati, in greco e in latino, permettono di ricostruire le trasformazioni della città di Herakleia dalla sua fondazione da parte di Taranto alla fine del V secolo a.C. fino all’acquisizione dello statuto di municipio romano, attribuito alla città, ormai Eraclea, nella prima metà del I a.C. L’iscrizione greca, in particolare, è un regolamento per la gestione dei terreni dedicati a Dioniso e ad Atena e per la loro redistribuzione a scopi produttivi; quella latina è un compendio di leggi municipali di età tardo-repubblicana. La direzione delle mostra è della direttrice del Polo Museale di Basilicata Marta Ragozzino e curata da Stéphane Verger, Savino Gallo con Dimitris Roubis e Gabriel Zuchtriegel. Il progetto di allestimento è di Vittoria Grifone / Stalkagency, l’ideazione grafica di Mauro Bubbico.

Quanto alle finalità dell’evento i promotori della mostra hanno detto che la stessa di propone di intrecciare la lunga tradizione classica di esegesi delle Tavole con i risultati delle indagini archeologiche dalla scoperta della famosa Tomba del Pittore di Policoro nel 1963 fino agli scavi e alle ricognizioni tuttora in corso nella città e nel territorio. La mostra,inoltre, costituisce, uno spunto per ricollegarsi alla esperienza della Riforma Fondiaria degli anni ‘50 del secolo scorso – per diversi aspetti vicino alle dinamiche legate alle Tavole – con il concomitante avvio delle esplorazioni archeologiche nell’area, effettuate da Dinu Adamesteanu, primo Soprintendente archeologo della Basilicata e fondatore del Museo della Siritide. Gli organizzatori hanno evidenziato anche il rapporto delle Tavole con i reperti del Museo provenienti dalla chora, dalla città di Herakleia e da altri centri magno-greci, al fine di ricostruire la storia della città sia nei suoi rapporti con la madrepatria Taranto, sia nella sua articolazione con il territorio agricolo.La mostra potrà essere visitata fino al 7 giugno 2020 . Da non perdere…