Con il metaverso la Magna Grecia e Pitagora al Museo di Torre di Mare

Dal reale al tridimensionale come si usa da qualche tempo per offrire valori aggiuntivi di lettura, consultazione, studio per quanti visitano un Museo. E la dimensione del metaverso con tutte le applicazioni innovative della tecnologia offrono questa opportunità. Lo hanno fatto a Metaponto con il Meta Museo ”Magna Grecia” di Pitagora che ha avuto un interessante ritorni di consenso durante le giornate fai di Autunno. Le foto del servizio, inviateci da Pino Barberino,animatore dell’Occse, relative a una ”piccola” ma grande realtà ospitata nella Torre di Mare di Metaponto è una iniziativa destinata a crescere e a diventare uno degli attrattori dell’offerta culturale della Magna Grecia.



Comunicato stampa

Ottobre, tutti al museo MMMG di Pitagora.

Tempo fa abbiamo avviato questo progetto perché volevamo dare vita ad un luogo di cultura identitario ed inclusivo, dove abbattere barriere sensoriali e cognitive.

Abbiamo realizzato il

META MUSEO MAGNA GRECIA di PITAGORA

Oggi, considerata l’affluenza registrata in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, dobbiamo ammettere di averlo sottodimensionato.



Queste giornate hanno mostrato, inoltre, la vincente sinergia tra la nostra associazione , presidente on. prof.ssa Arch Antonella Guida e la Delegazione FAI della Costa Jonica, arch. Franca Di Giorgio.

La strabiliante performance del nostro Museo MMMG, intitolato al maestro Pitagora, è attestata dalla documentazione fotografica e dai tanti riconoscimenti ricevuti.

Ci preme ricordare che tale successo è stato reso possibile grazie al partenariato con la DEAGEST dell’ing. Antonello Desantis e all’EPLI Italia, presieduta dal dr. Pasquale Ciurleo, con cui abbiamo ottenuto l’approvazione del progetto di Servizio Civile Universale da parte del Ministero del Lavoro. A loro va il nostro grazie.

Un ringraziamento speciale va ai nostri infaticabili ragazzi e volontari che si sono adoperati, insieme agli studenti della classe IVBL dell’IIS Bernalda Ferrandina, per la buona riuscita di questo ricco weekend culturale.

Il Piccolo Museo non statale “MMMG di Pitagora

VR & Metaverso”

lo trovi solo nel castello di Torremare a Metaponto



