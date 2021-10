Quando nelle locandine compare il suo nome è inevitabile sentire : ”Non possiamo perdere il suo concerto”. Parliamo del pianista materano Vincenzo De Filpo, che ha conseguito negli anni palmares e consensi a livello internazionale. Lo confermano professionalità, creatività, passione e versatilità nello spaziare su repertori diversi ma con una vena interpretativa che porta,inevitabilmente, a sollecitare il bis. Sabato 9 ottobre a Matera, alle 19.00, a Palazzo Viceconte, il maestro…apre la stagione allestita dall’associazione culturale Lucania Musicale in collaborazione con Palazzo Viceconte, con il concerto ” Danzas y Tangos” con musiche di Federico Mompou, Erik Satie, Enrique Granados, Manuel De Falla e Astor Piazzolla.

Concerti a Palazzo Viceconte

L’Associazione Culturale Lucania Musicale in collaborazione con Palazzo Viceconte di Matera presenta il

Maestro Vincenzo DE FILPO in concerto.

Nella sua più che trentennale attività concertistica Vincenzo DE FILPO è stato ospite di numerose Associazioni Musicali in moltissime città italiane tra cui Pescara, Perugia, Assisi, Roma, Ancona, Taormina, Agrigento, Marsale, Ravello, Firenze, Fiesole, Treviso, Pesaro, Bari, Taranto, Napoli, Bologna, Trento, e all’estero tra cui Los Angeles, New York, San Francisco, Budapest, Zurigo, San Paolo – Rio De Janeiro, Repubblica di Malta, Madrid, Parigi, Istanbul.

Il suo nome è presente nel Dizionario Enciclopedico Concertisti Italiani (D.E.C.I.), sull’Annuario C.I.D.I.M. e sul Dizionario IBC (International Biographical Centre) Cambridge, England.

Importanti compositori come R. Gervasio, C.A. Bruno, M. Tamborrino, F. De Santis, D. Nicolau, R. Beccaceci, L. Cori, A, Graur. M. Betta etc., gli hanno dedicato loro brani.

Ha suonato sotto la direzione di Michel Beck.

Ha collaborato con musicisti di fama mondiale come Marcel Couraud, Gervase De Peyer e Marco Costantini.

Nel 2005 sono state pubblicate sue composizioni dalla Casa Musicale Belga “Lantro Music”.

Le riviste The Classical Voice e Amadeus lo premiano con quattro stelle per le registrazioni Musica da Camera di A. Longo e le composizioni dell’ultimo periodo di F. Liszt, Top Ten 100 Musicans 2007 Assegnato dalla I.B.C. (England).