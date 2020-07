Se non fosse per quei magnifici ragazzi, il gruppo dei Uaragniaun e Maria Moramarco, che sono sempreverdi come il muschio del comprensorio murgiano, ” I suoni della Murgia” avrebbero perso tonalità ed echi nel forziere delle opportunità mancate. Ma loro sono duri come la roccia e ogni anno (siamo alla XIX) edizione tirano fuori un programma interessante, vario e coinvolgente, che recupera socialità ( lasciate perdere il termine improprio di distanziamento fisico) dopo il periodo di confinamento domiciliare (usiamo l’italiano) procurato dalla pandemia del virus a corona. E così anche quest’anno suoni e culture di mezzo mondo, in un calendario di appuntamenti ospitati in luoghi diversi, danno appuntamento ad appassionati, turisti, abitanti del comprensorio murgiano tra le province di Bari, Matera e Taranto. Si comincia il 17 luglio con i Radicanto presso il Centro visite dell’Uomo di Altamura ” Ciccillo” a Lama Lunga, per concludere il 17 novembre . Di seguito date, programma e protagonisti. Naturalmente riflettori puntati sui padroni di Casa. Il 5 agosto l’intensa voce di Maria Moramarco proporrà il repertorio di ”Cilla Cilla” insieme ai ‘compagni’ di tanti concerti . Tanti gli artisti che si esibiranno per i “Suoni della Murgia” con quell’Ares Tavolazzi ( ex Area) che abbiamo apprezzato oltre 40 anni fa al Teatro Kennedy e lo scorso anno in Casa Cava in una rassegna del Gezziamoci. Ma ci sono tanti giovani che meritano attenzione e applausi. Il direttore artistico Luigi Bolognese ha fatto le cose per bene e non ha dimenticato, di certo, l’impegno politico e sociale per il territorio. Per Suoni della Murgia 2020 si è anche prodotta una performance musicale e teatrale relativa al “Campo 65” il più grande campo di prigionia italiano del secondo conflitto mondiale sito tra Altamura e Gravina in Puglia recentemente riconosciuto dalla Regione Puglia come luogo della memoria.E pace e diritti sono un bene internazionale da tutelare e difendere, ricordando quel Parco della Pace per i quali si impegnarono due parlamentari murgiani Fabio Perinei e Onofrio Petrara, insieme alle associazioni locali. La Murgia continua a risuonare anche per questo.

LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA

La rassegna “Suoni della Murgia” giunta alla XIX edizione è uno dei più importanti appuntamenti nelle estati pugliesi .

La rassegna rappresenta, per la nostra Regione, una occasione per riproporre e promuovere la musica etnica di studio e di ricerca, oltre che un momento di forte scambio culturale tra nazioni e culture geograficamente lontane.

Nel corso degli anni essa è cresciuta in qualità e rinomanza grazie all’impegno del gruppo UARAGNIAUN e di MARIA MORAMARCO, la Voce della Murgia, che hanno dato a Suoni della Murgia una particolare connotazione.

Un progetto che ha portato sulla nostra Murgia oltre centocinquanta artisti e permesso l’ascolto di musiche e parole poco conosciute, che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio scrigno contenente esperienze musicali di artisti che spaziano in diversi ambiti musicali: world music, musica classica e musica popolare ed etnojazz

Dai Balcani alla Spagna, dall’Asia all’Africa al Sudamerica, dall’Europa del Nord alle regioni italiane, ampio e suggestivo è il panorama di esperienze musicali popolari proposto negli anni. In un contesto storico, culturale, architettonico e paesaggistico tra i più belli della nostra regione. Si continua così a favorire non solo il confronto diretto tra le nostre tradizioni musicali e quelle di altre regioni italiane, ma anche la scoperta delle tradizioni culturali di altre nazioni.

Questo continuo scambio di esperienze e tradizioni culturali non si limita alle forme tradizionali della musica popolare ma cerca, nelle forme innovative e sperimentali, il corpo vivo di una tradizione in continua evoluzione.

L’idea di base è quella di una rassegna itinerante che mette insieme il gusto dell’ ascolto della musica e della scoperta di suggestive paesaggi e scenari naturali.

Suoni della Murgia inoltre è gemellata con alcuni festival italiani ed europei quali:

Suoni mobili Monza, Civitella Alfedena Folk Festival, Bidasoa Festival Hondarribia ( Paesi Baschi ), Orto in Parco presso l’ Orto Botanico di Levico Terme (TN), Girofolk Trentino, Di Voce in Voce Bari.

Per il 2020 il direttore artistico della rassegna Luigi Bolognese ha organizzato la rassegna in ottemperanza alle regole del distanziamento e ai protocolli di sicurezza, quest’ anno più che mai, scegliendo luoghi all’ aperto e sviluppando anche un percorso nei luoghi della memoria storica all’ interno dell’ Alta Murgia, quali le antiche masserie presenti nel territorio murgiano. Il pubblico quindi potrà conoscere e apprezzare questi luoghi, come anche fare delle passeggiate e gustare le eccellenze gastronomiche del territorio.

Riappropriarsi della natura e valorizzare i luoghi storici costituiscono obiettivi fondamentali per tutti coloro che credono che aumentare gli attrattori culturali e paesaggistici sia un volano allo sviluppo di un turismo ecosostenibile; la rassegna Suoni della Murgia con i suoi eventi in questi ultimi venti anni ha costituito e continua a costituire un importante tassello di questo progetto.

Infatti per Suoni della Murgia 2020 si è anche prodotta una performance musicale e teatrale relativa al “Campo 65” il più grande campo di prigionia italiano del secondo conflitto mondiale sito tra Altamura e Gravina in Puglia recentemente riconosciuto dalla Regione Puglia come luogo della memoria.

La performance scaturisce da uno straordinario materiale reperito da Domenico Bolognese negli archivi storici e militari inglesi e tedeschi. Le immagini le storie le testimonianze dei tanti militari provenienti da ogni parte del mondo che sono passati per questo campo animano questa performance dandone voce e musica.

In collaborazione con l’ Associazione Culturale Campo 65, con Il teatro delle Storie Vere di Trento, con il Festival della Lentezza di Parma, con il Maestro Maglio del Conservatorio di Bari e con il comune di Altamura abbiamo coinvolto in questo lavoro i ragazzi delle scuole superiori in particolare una sezione del Liceo scientifico Federico II e del Liceo Classico Cagnazzi entrambi di Altamura. Il lavoro vuole rappresentare un primo passo che ci permetterà di far conoscere storie sconosciute di alcuni protagonisti del più grande conflitto mondiale del ‘900 in una produzione che ha il desiderio e l’ ambizione di potersi muovere a livello internazionale.

Tutte le attività sono svolte in osservanza delle misure anti-Covid19 previste dalle Ordinanze regionali

n 237 del 17/05/2020 e n 225 del 10/06/2020.

Il programma

IL PERIODO

17 LUGLIO – 14 AGOSTO prima parte estiva

01 SETTEMBRE – 17 NOVEMBRE seconda parte

I LUOGHI

Dimora Cagnazzi Altamura

Centro visite l’ Uomo di Altamura – Lamalunga

Murà Altamura

Masseria Castelli Altamura

Masseria Conti Filo

Agor@teca Altamura

Sala Tommaso Fiore ( Gal Terre di Murge ) Altamura

LE DATE

17 luglio ore 20.30 – Centro visite l’ Uomo di Altamura – Lamalunga

Radicanto

Un sogno così – omaggio a Domenico Modugno



La figura di Domenico Modugno è rimasta centrale nel panorama italiano della musica d’autore.

Il passare del tempo non ha scalfito la prorompente modernità del celebre cantante pugliese, anzi, soprattutto nell’ultimo decennio Modugno è stato recuperato dalla nuova onda sonora legata al folk rock che ne ha rivendicato la discendenza.

Domenico Modugno ha avuto una carriera ricca di sfaccettature: come autore è stato il primo a fondere la musica popolare con la canzone d’autore, quindi ha abbracciato e rinnovato il panorama della musica leggera, è stato attore di teatro e di cinema, un personaggio unico.

Questo spettacolo intende contestualizzare l’arte di Domenico Modugno restituendola alla sua terra di provenienza.

Maria Giaquinto, canto e narrazione

Giuseppe De Trizio, chitarra classica

Adolfo La Volpe, chitarra elettrica, basso elettrico

Francesco De Palma, cajon, percussioni

18 luglio ore 20.30 – Dimora Cagnazzi Altamura



Elias Nardi | Oud

Daniele Di Bonaventura | Bandoneon

Ares Tavolazzi | Double Bass, Fretless B

Presentano il loro nuovo cd

“GHIMEL”

“Ghimel” è la terza lettera dell’alfabeto fenicio e di quello ebraico dove, in entrambi i casi,

segue Aleph e Beth. Ma la si può trovare anche in altri alfabeti semitici come l’arabo,

l’aramaico e il siriaco. Secondo la “Ghematria”, Ghimel rappresenta il numero 3 e la sua

funzione è la rotazione, la vita, l’universo, il dinamismo e l’evoluzione: la ricerca continua.

La sp questo trio: strumenti così differenti tra loro per origini, tradizioni e caratteristiche timbriche che oltrepassano, sempre in perfetto equilibrio, i confini tra i generi.

Ghimel si compone di pezzi originali, in cui al jazz e all’ethno-jazz affianchiamo atmosfere psichedeliche e minimali, ampi spazi d’improvvisazione, elemento cardine sia delle musiche del vicino e medio oriente che del Jazz, forme e strutture care all’estetica “Classica”. Unica eccezione all’originalità l’ arrangiamento, qui suonato con oud e contrabbasso, della famosa ninna nanna greca che Demetrio Stratos cantava per introdurre lo storico brano degli Area “Gerontocrazia”; è il nostro omaggio a un grande sperimentatore e ricercatore a quarant’anni dalla sua scomparsa.

ELIAS NARDI – Oud (liuto arabo)

Nato in a Pescia (PT) nel 1979 Elias approfondisce lo studio dell’ OUD (liuto arabo) compiendo numerosi viaggi in tutto il Medioriente. Segue le lezioni del virtuoso palestinese Adel Salameh, sviluppando un personale approccio allo strumento se pur nel pieno rispetto della tradizione liutistica mediorientale. Contestualmente porta avanti i suoi studi di contrabbasso classico con il M° Luigi Giannoni e di jazz. In seguito studia composizione con il Prof. Daniel Glaus a Berna.

Oltre a sviluppare la propria ricerca musicale e compositiva con i progetti dell’ Elias Nardi Group, col quale svolge regolarmente l’attività concertistica in tutta Europa, esibendosi in numerosi Festival, teatri e live radiofonici per le più importanti reti europee, come Radio Rai Tre , RSI Radio Svizzera Italiana e RTBF Radio Télévision Belge Francophone. Ha suonato, registrato e collaborato tra gli altri con: Ares Tavolazzi, Daniele Di Bonaventura, Paolo Vinaccia, Gianluca Petrella, Riccardo Tesi e Banditaliana; Didier François; Pino Jodice e Giuliana Soscia, Max Manfredi. Ha scritto e curato musiche per il teatro. Assieme ad Ares Tavolazzi ha composto le musiche per “LEAR” con Silvia Pasello e diretto da Roberto Bacci, prodotto dalla Fondazione Teatro Era di Pontedera, ed assieme al fiatista Edmondo Romano ha curato le musiche per lo spettacolo “Hagar La Schiava”, tratto da un’opera del poeta libanese Adonis, diretto da Giuseppe Conte e con Carla Peirolero ed Enrico Campanati.



DANIELE DI BONAVENTURA – Bandoneon

Nato a Fermo (nelle Marche), Daniele Di Bonaventura, compositore, arrangiatore, pianista, bandoneonista, ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione classica (diploma in Composizione) con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra.

Ha suonato, registrato e collaborato con: Enrico Rava, Paolo Fresu, A Filetta, Oliver Lake, David Murray, Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, Dave Liebman, Toots Thielemans, Omar Sosa, Flavio Boltro, Joanne Brackeen, Greg Osby, Ira Coleman, Dino Saluzzi, Javier Girotto, Cèsar Stroscio, Tenores di Bitti, Enzo Favata, Aires Tango, Peppe Servillo,David Riondino, Francesco Guccini, Sergio Cammariere, Lella Costa, Eugenio Allegri, Alessandro Haber, Giuseppe Piccioni, Mimmo Cuticchio, Custòdio Castelo, Andrè Jaume, Tiziana Ghiglioni, Furio Di Castri, U.T. Ghandi, Luis Agudo.



ARES TAVOLAZZI – Basso

Ha studiato violoncello e contrabbasso al Conservatorio di Ferrara.Nel 1969 inizia a lavorare come sessionman in studio per Lucio Battisti, Mina, Paolo Conte, Francesco Guccini ed altri. Dal 1973 al 1983 fa parte degli AREA insieme a Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo, registrando con il gruppo 10 album e partecipando a numerose manifestazioni internazionali. In quel periodo si avvicina alla musica jazz, frequentando l’ambiente jazzistico di New York. Nel 1982 partecipa al tour dell’orchestra di Gil Evans, con Steve Lacy e Pietro Tonolo. Per tre anni consecutivi (dal 1984 al 1986) è al primo posto nella classifica dei bassisti italiani indetta da Guitar Club. Nel 1987 vince il premio A. Willaert come migliore musicista dell’anno. Dal 1990 ha collaborato dal vivo e in studio con Sal Nistico, Max Roach, Lee Konitz, Phil Woods, Mau Mau, Massimo Urbani, Enrico Rava, Stefano Bollani, Dado Moroni, Ermanno Maria Signorelli, Enrico Pierannunzi, Roberto Gatto, Danilo Rea, Franco D’Andrea, Mike Melillo, Ray Mantilla, Carlo Atti, Paolo Fresu, Tino Tracanna, Gianni Basso, Gianluca Petrella e molti altri. Collabora negli anni a diversi lavori teatrali componendo e suonando dal vivo (di recente Ruth e Il Cantico dei Cantici per la Fondazione Teatro di Pontedera). Ha tenuto seminari sull’improvvisazione in tutta Italia, insegnando nelle scuole jazz di Milano, Bologna, Ferrara.

19 luglio ore 20.00 – Agor@teca – Altamura

“ Curima, curima… “

Concerto per voce, anima e violoncello

SIMONA COLONNA: voce e violoncello

STEFANO MELONE: live electronics, ingegnere del suono e produzione artistica

Curima curima in cerca di verità leggendarie o vere leggende, le nostre. Curima curima sempre in avanti, appena oltre l’angolo del consueto e del già visto o sentito. Una rincorsa che svela l’arcano dei ritmi antichi e di leggende mai sopite. Il violoncello (Chisciotte) di Simona Colonna respira, corre e batte il tempo delle parole, scandite con armoniosa forza e dolcezza a scolpire l’universo intimo dell’autrice. Il disco viaggia, apparentemente e geograficamente confinato ma con il privilegio dell’immediata comprensione emozionale. Miscellanee sonore che si fondono in un’unica voce rigogliosa, una composta di parole, legno e anima che marca il confine delle non frontiere, del viaggio perpetuo verso la vita stessa, compagna di strada e di emozioni da condividere. “Curima, Curima…” è impreziosito dalla co-produzione artistica di Stefano Melone, artefice della poetica sonora di alcuni dei capisaldi del cantautorato nazionale, da Ivano Fossati a Fabrizio e Cristiano De Andrè passando per Tosca e Mara Redeghieri solo per citarne alcuni.

Ore 21.15 Agor@teca – Altamura

Il regista Gianfranco Pannone

presenta il docufilm:

“ Scherza con i fanti “ 2019

SCHERZA CON I FANTI

Italiani brava gente? Discutibile. Ma certo il nostro non è mai stato un popolo realmente guerriero, anche perché la millenaria storia del Paese ha visto fin troppe guerre, violenze, invasioni. Partendo da questa particolare condizione storica, Scherza con i fanti vuole essere un viaggio tragicomico nella recente storia d’Italia, e insieme un canto per la pace. Ma soprattutto si propone con un percorso lungo più di cent’anni, dall’Unità d’Italia ad oggi, per scandagliare il difficile, sofferto e anche ironico rapporto del popolo con il mondo militare, e con il potere. Tutto questo, attraverso alcuni meravigliosi canti popolari, e quattro diari di guerra; quelli di: un soldato lombardo del Regio Esercito di stanza a Pontelandolfo, in Campania, dove fu tra i protagonisti dell’eccidio di civili più cruento all’indomani dell’Unità d’Italia; un autista viterbese del Regio Esercito, che nel 1935 andò a combattere in Etiopia, convinto del primato fascista, e che invece scoprì la realtà dei gas ai danni della popolazione locale. Il terzo diario è quello di una giovane donna borghese, che divenne partigiana sulle montagne tra Parma e La Spezia e che combattè due guerre, la prima contro i nazifascisti e la seconda, forse la più difficile, contro gli uomini. Infine un sergente napoletano della Marina militare, oggi quarantenne, che ha prestato servizio nelle missioni di pace internazionali e che in Kosovo ha scritto un diario ricco di umanità. I diari si intrecciano con i canti e le musiche popolari di gioia e di dolore scelti, e talvolta composti, da un maestro come Ambrogio Sparagna; e con il prezioso repertorio di memoria dell’Archivio storico Luce, che a sua volta si interfaccia con le immagini di oggi, attraverso quel paesaggio italiano nella cui varietà spiccano i sacrari militari e i cimiteri, dove riposano migliaia di soldati italiani e stranieri. Non ultima, la testimonianza di un grande intellettuale, Ferruccio Parazzoli, che il destino ha voluto abitasse su quel Piazzale Loreto da lui “cantato” nei suoi romanzi. E le note della commovente ‘San Lorenzo’ di Francesco De Gregori, scandita sulle immagini Luce, tra distruzione di una città e immagini di una nuova speranza di ricostruzione e convivenza nella pace.

29 luglio ore 20.30 – Masseria San Domenico Murà



Claudio Prima

“ Nina Balla di madre italiana”

Concerto di musiche e parole

La musica e la voce di Claudio Prima, accompagnato dalle percussioni di Vito De Lorenzi, dal violino di Nevila Cobo e dal violoncello di Merita Alimhillaj, raccontano con musiche e testi inediti, le avventure di Nina, ragazza di origine albanese cresciuta in Italia, con una storia personale che la lega ancestralmente con la sua terra d’origine e con la danza, una storia che è impressa nel suo nome e la spingerà a cambiare il suo destino.

Una storia moderna, eppure senza tempo, che intreccia le sue pieghe più intime con le musiche originali che la sostengono e le fanno da cornice, in uno spettacolo appassionante che trascina e commuove.

Una storia che appartiene archetipicamente a tutte le donne del Sud, fiere e sinuose, come il mare che le accomuna.

3 agosto ore 20,30 – Masseria San Domenico Murà



AYOM

Musica do atlantico negro

Ayom è il Signore della Musica, che vive dentro il tamburo ed è presente in molte culture del mondo.

Questa forza è l’anima del progetto prende vita dagli stili musicali che fioriscono dalla diaspora africana attraverso l’Atlantico nero creando un linguaggio interculturale cresciuto nella scena cosmopolita e globale di Lisbona e Barcellona.

Canzoni Afro-tropicali un mix di ritmi spesso sconosciuti come il carimbó,cumbia, baiao, semba, coladeira, funaná, ijexá, guaguanco con testi in portoghese, spagnolo, yoruba, (creolo francese) e Kimbundù che raccontano di amori, incontri e feste.

Jabu Morales è compositrice, cantante, percussionista, insegnante di ritmi popolari brasiliani e maestra di capoeira. Nata a Belo Horizonte, da quando aveva 12 anni è immersa nell’universo della tradizione popolare. Maracatu, forró, coco, capoeira, tambor de crioula, congo, moçambique sono stati la sua scuola per 20 anni, durante i quali ha collaborato con diversi gruppi nella sua città natale (Sarandeiros, Trovão das Minas, Elefante Groove, Bantuquerê e Tambor de Crioula Followers of São Benedito).

Jabù Morales voce e percussioni

Alberto Becucci fisarmonica

Olmo Marin chitarra

Ricardo Quinteira basso

Timoteo Grignani percussioni

Walter Martins percussioni

4 agosto ore 20.30 – Masseria Castelli

Duo Savoretti – Mina

Sonorità tradizionali e le incursion dell’ elettronica

L’incontro dei due musicisti avviene di recente ma fin da subito trovano una strada comune verso l’individuazione di un’ identità sonora e di un’idea condivisa che stia alla base della musica.

Focus della loro ricerca è il timbro ed il suono, questi due elementi fanno da guida al loro percorso creativo che li spinge a far interagire le sonorità tradizionali con le incursioni dell’elettronica dal vivo, effetti e sintetizzatori. Un’ ambientazione sonora colorata da contrasti, avvolgente ed intensa.

Fabio Mina attraverso il flauto traverso,vari tipi di scacciapensieri e fiati asiatici e Francesco Savoretti tramite le percussioni del bacino del Mediterraneo cercano di dare ai rispettivi strumenti un’immagine lontana da cliché e formalismi, esplorandone le possibilità acustiche e espandendone le sonorità attraverso l’utilizzo di elettronica ed effetti come vari tipi di delay, loop e harmonizer.

Tutti questi elementi contribuiscono a creare un suono, una musica che si discosta dalle visioni più puriste dei generi cercando di collocarsi, con spontaneità, tra fruibilità e sperimentazione, spesso ritenuti poli non comunicanti, territori lontani tra loro.

Francesco Savoretti : percussioni mediterranee e live electronics

Fabio Mina : flauti

4 agosto ore 21.30 – Masseria Castelli

Terra Brazil

Forrò e musica popolare brasiliana

Un viaggio nei ritmi della musica popolare brasiliana, dal forrò nordestino al samba

passando dal maracatù, ijexa, coco, tambor de crioula .

5 agosto ore 20,30 – Masseria San Domenico Murà

Francesco Moramarco Project special guest Domenico Caliri

Francesco Moramarco Guitar Solo Project è un progetto che nasce dall’esigenza dell’artista di

esprimere, comunicare e trasmettere all’ascoltatore le diverse esperienze e le contaminazioni

culturali, sociali e musicali che lo hanno formato.

Lo spettacolo si compone di tre grandi fasi. La parte sperimentale e di impressionismo sonoro,

formato da composizioni anche istantanee, vengono suonate avvalendosi dell’utilizzo di looper,

tools come neck coil, ventilatori ed altri oggetti. Poi, importante è la transizione dedicata ai brani

preferiti dall’artista, musica della tradizione afroamericana, parte portante dei suoi studi e delle sue performance live. Molto importante e interessante, infine, è la parte che racchiude le composizioni originali scritte da Francesco. Alcune di esse sono scritte sotto la forma canzone, altre rispecchiano e rispettano un percorso geografico musicale, world music, passando per il Marocco, il sud della

Spagna e dell’Italia, ovvero brano dedicati al Mediterraneo, al suo fascino e a tutte le problematichee le influenze culturali che ancora oggi questo mare racchiude.

Francesco Moramarco chitarra elettrica

Domenico Caliri chitarra elettrica

Manco Donato batteria e rav

Francesco Lavecchia basso elettrico

Grazia Lombardi voce e violin



5 agosto ore 21,30 – Masseria San Domenico Murà

Maria Moramarco

Cillacilla



Cillacilla è il capoverso di una cantilena che ritmava saltelli eseguiti in coppia a braccia incrociate. Canzoncine, rime e filastrocche accompagnavano i giochi dei bambini nella civiltà contadina e pastorale.

Tra il materiale di tradizione raccolto da Maria Moramarco ad Altamura a partire dalla metà degli anni settanta, ne ha ritrovato diversi esempi che insieme creano un piccolo affresco di memoria relativo al mondo dell’infanzia di quel tempo. Un affresco variegato, delicato, fatto di immagini divertenti, paradossali, leggere, ma anche di temi cupi, dove questo affresco assume tinte fosche, quando esprime una infanzia di breve durata, presto negata e affogata nella miseria e nella povertà di molti.

Parte di questo materiale appartiene anche alla diretta memoria di Maria Moramarco e al suo vissuto, con alcune di queste filastrocche lei ci ha personalmente giocato e suppongo molti/e dei suoi coetanei ne conservano il ricordo.

Questo lavoro è rivolto principalmente ai bambini di oggi, ma anche agli adulti che hanno visto scomparire questo mondo contadino schiacciato dall’irrompere della civiltà industriale e a quelli che lo hanno voluto dimenticare.

MARIA MORAMARCO voce

LUIGI BOLOGNESE chitarre

ALESSANDRO PIPINO organetti, fisarmonica e colori sonori

ADOLFO LA VOLPE oud chitarra portoghese

FRANCESCO SAVORETTI percussioni mediterranee e live electronics

10 agosto ore 20.30 – Masseria Castelli

Uaragniaun

Uaragniaun è un progetto musicale per raccontare le ancestrali storie del popolo delle pietre, le

miserie e le nobiltà dei “cafoni all’inferno”: uomini, bestie ed eroi della civiltà contadina pugliese. Maria Moramarco è il cuore del progetto: è la ricerca e la voce. Una voce cristallina e potente,

figlia naturale degli antichi cantori e cantatrici che hanno tramandato la tradizione orale nelle contrade murgiane e della Puglia, terra meridiana, di confine, con le vicine

civiltà mediterranee.

Il 2020 per il gruppo rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo, quello dei trent’anni discografici, infatti nel 1990 uscì il primo lavoro discografico del gruppo con il vinile dal titolo omonimo : Uaragniaun.

Uaragniaun vogliono ricordare questo traguardo con un concerto commemorativo.

Maria Moramarco voce e chitarra

Luigi Bolognese chitarra, mandoloncello

Silvio Teot percussioni, voce

Filippo Giordano violino

10 agosto ore 21.30 – Masseria Castelli

Arsene Solo

Shaman Showman

Arsene Duevi cantante, etnomusicologo, polistrumentista e sciamano musicale.

E’ stato direttore del coro della Cattedrale di Lomé, capitale del Togo e vive in Italia dal 2002. In 2010 il suo debutto discografico con “La Mia Africa” che ha venduto ai concerti oltre 2500 copie. Nel 2016 è uscito Haya, inno alla vita (Musicamorfosi) una celebrazione della vita e delle speranze di chi è costretto a migrare.

Nel 2018 il suo primo lancio internazionale con l’official showcase all’Atlantic Music Festival a Capo Verde, le importanti recensioni di RFI, la radio francese specializzata nel continente africano e il concerto in diretta per WDR Colonia trasmesso dal Bochum International Festival in Germania.

Il 2019 è l’anno dei primi concerti internazionali: WOMAD (CHILE), AWA festival e Canadian Music Week di Toronto, poi Parigi, Lugano, Accra, Lomè, Abidjan, della nascita del nuovo progetto con Enzo Avitabile e dell’apertura del concerto di Fatoumata Diawarà.

CONCERTI PRINCIPALI: WOMAD (Chile), Atlantic Music Expo (Capo Verde), Bochum for Ruhr International Festival (Germania), i Suoni delle Dolomiti, Blue Note Milano, Parco della Musica Roma, Teatro Comunale di Vicenza, Musicastrada, Suoni Mobili, Festival Ethnos, Festival Adriatico Mediterraneo, LAC en plein air (Lugano CH), Toronto, Canadian Music Week e Awa Festival.

13 agosto ore 20.30 – Dimora Cagnazzi

Presentazione nuovo cd Approdi

SINOSSI

Terrae si forma a Bari nel 1993 per dar vita ad un progetto nel quale riassumere le eterogenee esperienze maturate dai suoi fondatori sia nella musica che nel teatro. Prima ancora di essere un ‘gruppo aperto’ nel quale confluiscono e si confrontano esperienze che attingono senza distinzione o preferenza ad un patrimonio non solo italiano ed europeo, è un’idea legata al fascino mutevole del nomadismo, un’idea in divenire collocati espressivi i più diversi, senza alcuna preclusione, proprio come nel labirinto a su un’incerta frontiera dell’immaginario, accesso simultaneo a mille luoghi. Con queste premesse, è facilmente comprensibile come Terrae rinunci volutamente alle pretese filologiche, favorendo invece una chiave di lettura squisitamente interpretativa.

Premessa indispensabile all’ascolto di APPRODI è avere consapevolezza di quanto questa antologia risulti disomogenea: per periodi, per riprese del suono, per musicisti.

Alle tracce live, si alternano quelle registrate in tutti questi anni, avendo abitato più studi di registrazione, più tecnici e ingegneri del suono, più sensibilità e modi di ‘sentire’.

A noi, al di là della ricognizione documentaristica di questo disco, è piaciuta l’idea di rivelare, con trasparenza e serenità, il cambiamento che ci ha attraversato in questo quarto di secolo.

Tutto ciò, però, ci è sembrata una virtù di cui essere fieri, un patrimonio da tutelare, un monile prezioso da custodire, un’eterogeneità da difendere e da salvare.

APPRODI è una sorta di omaggio a chi ha influenzato l’immaginario musicale e poetico di TERRAE: Eugenio Bennato, Maria Moramarco – Luigi Bolognese – Silvio Teot (Uaragniaun), Tonino Zurlo, Enzo Del Re, Matteo Salvatore, Dante Marmone – Tiziana Schiavarelli (Anonima GR).

13 agosto ore 21.30 – Dimora Cagnazzi



Angela Ambrosini – Viola d’amore a chiavi soprano (Nyckelharpa)

Marco Ambrosini – A Viola d’amore a chiavi contralto (Nyckelharpa)

Eva-Maria Rusche – Pianoforte

Dal Barocco a Béla Bartók

Diego Ortiz, Orlando Gibbons, Antonio Vivaldi, J.S. Bach e Béla Bartók

Nyckelharpa, o meglio viola d’amore a chiavi: quale strumento musicale si nasconde dietro questo nome?

Si potrebbe dire che questo strumento è un incrocio tra viola e ghironda. Tuttavia, mentre in quest’ultimo strumento le corde sono fatte vibrare da una ruota, la nyckelharpa viene suonata con l’arco. Sotto le corde di melodia si trovano diverse corde di risonanza che non vengono suonate direttamente, ma che vengono messe in vibrazione per “simpatia”. Questo crea una sorta di meraviglioso riverbero. Questo sofisticato strumento venne utilizzato fin dal tardo Medioevo fino al primo Barocco, come illustrato da una ricca iconografia e da diversi trattati rinascimentali: al momento sono stati catalogati documenti norvegesi, svedesi, danesi, tedeschi e italiani. La forse più antica rappresentazione dello strumento si trova proprio a Siena, in un affresco del 1408.

Dopo il Barocco lo strumento scomparve dal continente europeo ma rimase in uso nella musica popolare della regione svedese dell’Upland – per questo è conosciuto attualmente a livello internazionale come nyckelharpa, “cordofono a chiavi” in Svedese.

Dobbiamo ringraziare alcuni straordinari musicisti o meglio “pionieri musicali” come Marco Ambrosini se lo strumento negli ultimi decenni è tornato in uso anche nel resto del mondo, riportandolo all’esecuzione di un repertorio non solo limitato alla musica tradizionale ma che spazia dalla musica antica al jazz. Il programma include brani di Diego Ortiz, fantasie italiane e inglesi ma anche lavori di compositori più conosciuti come Uccellini, Bach, Vivaldi … e Béla Bartók!

Marco Ambrosini

(* 1964 a Forlì) è conosciuto come il pioniere della nyckelharpa in Europa continentale (una viola d’amore a chiavi, in uso anche in Italia sia dal Medioevo ma in tempi moderni simbolo della musica tradizionale svedese).

Originariamente violinista classico, si è dedicato alla viola a chiavi sin dagli anni ottanta e si esibisce con questo strumento nei teatri più prestigiosi, come la Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York, la Filarmonica di Berlino o collaborazioni con la Filarmonica di Mosca.

Negli ultimi anni ha preso parte a numerose produzioni radiofoniche e televisive e a registrazioni come solista, compositore o membro di numerosi ensemble di musica antica e di musica d’avanguardia.

www.marcoambrosini.eu





Angela Ambrosini

(* 2000 in Eifa / Hatzfeld, Germania) suona nyckelharpa sin da giovanissima.

Negli ultimi anni ha eseguito numerosi concerti in vari paesi europei suonando in ensemble di fama internazionale, come Oni Wytars, la Capella Antiqua Bambergiensis, Ensemble Triskilian (Germania), il coro Vox Clamantis e la Filarmonica di Tallinn (Estonia), con il sestetto “Festa Italiana” di Lucilla Galeazzi (Italia) e con La Chimera (Italia/Argentina).

Ha anche partecipato come esecutrice e compositrice al progetto europeo ENCORE

(European Nyckelharpa Cooperation – ORchestral Experience).

www.angelaambrosini.eu





Eva-Maria Rusche

(*1982 a Tubinga, Germania) ha studiato musica sacra, organo e strumenti storici a tastiera a Lubecca, Vienna e Stoccarda con Michael Radulescu, Jürgen Essl, Arvid Gast, Franz Danksagmüller, Hans-Jürgen Schnoor e Jon Laukvik. Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento e ha insegnato clavicembalo all’Università Musikhochschule di Stoccarda. Attualmente vive a Costanza come musicista freelance ed insegnante di musica.

È attiva come solista e membro di formazioni internazionali come l’Ensemble Supersonus, Oni Wytars o il Konstanzer Kammerchor, con i quali si esibisce al clavicembalo, piano, organo e fortepiano.

www.evamariarusche.eu

14 Agosto ore 20.30 – Masseria Conti Filo

Riccardo Tesi & Banditaliana

“Argento tour”

Riccardo Tesi (organetto)

Claudio Carboni (sax)

Maurizio Geri (chitarra e voce)

Gigi Biolcati (percussioni)

Banditaliana festeggia i suoi 25 anni di carriera con un nuovo album ed un lungo tour internazionale dal significativo titolo ARGENTO

Un ventaglio di nuove canzoni e composizioni strumentali che profumano di mar mediterraneo, da sempre fonte di ispirazione per la loro musica senza frontiere dove tradizione ed innovazione si fondono e si confondono.

Il quartetto, nato nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi, è ormai uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale.

Com ginali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici ed arrangiamenti raffinati costituiscono la cifra stilistica del gruppo che con la sua musica fresca e solare, profumata di Mediterraneo, ha incantato le platee dei più importanti folk and world festival mondiali.

Artefice della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia Riccardo Tesi ha rivoluzionato l’immagine ed il vocabolario di questo strumento popolare forzando i ristretti confini della musica etnica per inserirlo in ambito jazz e cantautorale ( Tesi è stato l’organettista di Ivano Fossati, GianMaria Testa e di Fabrizio De Andrè nel suo ultimo “Anime Salve”) .

Fin dal suo esordio nel 1992, sono elementi portanti della band Maurizio Geri voce solista e chitarrista funambolico il cui stile fonde le tematiche legate alla musica mediterranea con l’improvvisazione swing-manouche, Claudio Carboni sassofonista dotato di un fraseggio secco e preciso, cresciuto nella migliore tradizione del liscio e, dal 2010, Gigi “FastFoot” Biolcati , il percussionista scalzo che aggiunge il suo personalissimo groove alla musica di Banditaliana.

1-2 settembre – Campo 65

Campo 65 anteprima assoluta di una produzione realizzata dalle associazioni culturali

Suoni della Murgia e Campo 65

DuoChiaro

Progetto di Composizione Silente e Prosa

Due brani con quartetto/quintetto d’archi .

Brani composti per Campo 65 nel 2020

L’Assenza ( Carlo La Manna )

Il Canto della Sera ( Orazio Maglio )

Il Campo Parlante

Letture, racconti e testimonianze lette dentro un quadro.

Lettere e ricordi storiche dei prigionieri del Campo 65 .

Materiale Storico – Domenico Bolognese

Attori alternanti- Angelo Michele Di Donna – Carlo La Manna

Musica a cura del laboratorio 4Piume

La Compagnia degli Spiriti

Brani e suggestioni con strumenti tradizionali accompagnati da piccoli testi sulla resistenza.

Musicisti/Attori – Adolfo La Volpe/Francesco Savoretti/Luigi Bolognese/ Carlo La Manna

3 ottobre ore 20.00 – Sala Tommaso Fiore ( Gal Terre di Murge ) Altamura

Michele Santarcangelo chitarre

Presenta il nuovo lavoro : Murgia

Con Annamaria Rifino : arpa celtica

Murgia è la prima fatica discografica del compositore Michele Santarcangelo,

concepita dopo tredici anni di ricerche, studi e sperimentazioni a trecentosessanta gradi.

Questo concept discografico nasce grazie alla grande passione che il musicista nutre per la sua terra sin da bambino, grazie all’escursioni domenicali fatte insieme ai suoi genitori e amici. L’intento di creare musica partendo dai suoni della natura è nato nel 2007, quando

cominciò a fare le prime registrazioni con mezzi rudimentali e miscelando le idee compositive con il materiale a disposizione.

Nel corso degli anni e dopo svariati esperimenti, l’artista ha voluto che i suoni naturali fossero

i protagonisti in assoluto, lasciandosi condizionare dagli stessi sulle scelte compositive dal sapore tradizionale grazie all’arpa celtica suonata da Annamaria Rifino,

mantenendo comunque un sound all’avanguardia.

Così nasce nel 2019 Murgia, un viaggio attraverso le bellezze nascoste del territorio pugliese e lucano.

Ogni composizione è stata concepita attraverso i suoni “offerti” dai luoghi murgiani, vento, insetti o versi che siano, hanno il compito di stimolare la mente e l’immaginazione dell’ascoltatore, conducendolo attraverso i posti più rappresentativi delle Murge.

3 ottobre ore 21.00 – Sala Tommaso Fiore ( Gal Terre di Murge ) Altamura

Luciana Elizondo e Quito Gato

“ La copla Perdida “

Percorsi e memorie del folklore dell’ America Latina

Luciana Elizondo Canto e Viola da Gamba

Quito Gato Chitarre a 5 e 6 ordini

In America Latina, il canzoniere folcloristico popolare e d’autore, che nasce a partire dal “mestizaje” (meticciato), prodotto della colonizzazione e della successiva indipendenza degli

stati latinoamericani, si sviluppa attraverso le canzoni popolari, eredità dei conquistatori,

presente fin dal loro arrivo nel secolo XV attraverso il romance. Queste canzoni conservano la stessa radice ispanica, caratterizzata da descrizioni della terra, del paesaggio, della sua gente e dei suoi costumi, dell’amore e delle sue conseguenze, contaminando talora la religione cristiana con i riti praticati dalle comunità aborigene, coniugando il castigliano con altre lingue vernacole.

La tradizione del canto e della chitarra, connubio indissolubile di eredità castigliana, e l’eterna figura del giullare, travalicò lo scorrere del tempo e attraversò varie volte l’oceano, portando da una parte all’altra del mondo storie fantastiche, simboli ed immagini sconosciuti, idee, dialetti, e un infinito, nuovo e sempre più sorprendente vocabolario, che arricchì e continua ad arricchire la nostra identità ispanica.

La copla perdida è la canzone da cui il progetto prende nome, e ci parla di un cantore popolare che, durante una veglia della notte di carnevale, convoca gli spiriti per trovare una copla e poter cantare. Questa stessa ricerca è stata la nostra ispirazione per percorrere una lunga strada di strofe che si fanno canzoni, dalla Patagonia all’Argentina fino alle pianure di santa Barbara nello stato di Barinas in Venezuela, nel tentativo di descrivere i paesaggi e la gente di una vasta e colorata parte dell’America del sud.

Alla voce e alla chitarra si aggiunge una viola da arco, strumento di profonda tradizione iberica, conosciuto anche come viola da gamba. Il “cantare alla viola” fu una tecnica e una modalità di interpretazione musicale molto radicata fra il XV e il XVIII secolo, ed era il cantante stesso ad utilizzare questo strumento per accompagnarsi. Una tecnica e un’arte che scompariranno progressivamente quando la viola da arco cadrà in disuso. Oggi, dopo averla recuperata e valorizzata, vogliamo riscattare questa modalità virtuosa e retorica di cantare strofe e versi popolari.



14 novembre 20.00 – Sala Tommaso Fiore ( Gal Terre di Murge ) Altamura

Radicanto

“ Conosco appena le mani “

Conosco appena le mani, le scarpe che metto ai piedi.

Conosco il giorno e la notte e i terrori del vento.

Ma gli anni? Dove son gli anni, e tutti i libri che ho letto?

I volti amati si sfrondano delle loro vicende, non restano che i nomi.

Tutto nella memoria cade a pezzi, sprofonda senza rumore nelle botole dei morti.

Ah, dove sono le acute presenze del passato, le sue calde forme, la cera su cui incidevano

i miei sentimenti? Dove si nasconde il senso delle cose che ho vissuto, e i brividi lucenti

e i cieli dell’avventura? Vittorio Bodini (1962)

“Conosco appena le mani” è la nuova produzione, progetto speciale dei Radicanto per “Di Voce in Voce” dedicata alle liriche dense di pathos e sud di Vittorio Bodini.

Un concerto che rivisita in chiave d’autore la puglia, la tradizione millenaria di una terra fatta di contatti. Terra di emigrazione e di ospitalità al tempo stesso. Terra di lavoro, di memoria, di sguardi che attraversano i filari di alberi per finire nel mare. Gli echi e le liriche ruvide di Vittorio Bodini cantano la fame, gli spazi assolati e reinventano “corpofonici” il lavoro e le sue contraddizioni. Le impennate poetiche celebrano la terra, il senso dello stare insieme, la lingua del mare.

Il balcone affaccia su una piazza invasa da suoni. Bandiere scosse da mani elevate nel vento.

I musicisti:

Maria Giaquinto (canto)

Giuseppe De Trizio (chitarra classica)

Adolfo La Volpe (chitarra acustica, chitarra portoghese)

Francesco De Palma (percussioni)

