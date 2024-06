Con i “Salti Mediatici ” di Sebaste la Questura d Matera si illumina di ”Armonia”

E non poteva che essere così da una mente e da una mano creativa come quella dell’artista salentino, ma che lavora e vive a Metaponto e a Bernalda da una vita, con quell’opera donata alla Questura di Matera. E’ stata collocata al posto giusto, nella sala Palatucci della Questura, che vanta a cominciare dal questore Emma Ivagnes, una laboriosa presenza salentina che con umiltà e impegno si fa apprezzare dalla comunità locale. Del resto Matera appartiene culturalmente e storicamente alla Terra d’Otranto. Un rapporto naturale che continua e Salvatore Sebaste, da Novoli ( Lecce), come altri coetanei del mondo dell’arte stabilitisi dalle nostre parti, e citiamo per tutti Vittorio Manno e Angelo Rizzelli fondatori della Grafica di via Sette Dolori, confermano questo inscindibile rapporto. Il dono di un’opera , realizzata 25 anni fa, pensata all’aria aperta, in un campo di grano tra il frinire dei grilli -come ha raccontato Sebaste,durante la cerimonia di consegna- esprime valori e una energia particolare evidenti nelle tracce che contrassegnano il quadro. ” Sono tracce armoniose-ha commentato l’artista- come se fossero musica. Oggi quell’armonia manca nella società di oggi e, purtroppo, 25 anni avevo preannunciato questa involuzione. Siamo, per tanti versi, davanti a un disastro sociale. L’uomo deve riflettere e recuperare il rapporto con la natura e con gli altri, coltivando pace, studio”. Invito alla riflessione. Sebaste guarda al futuro, alle tante sue opere realizzate che resteranno in eredità, si spera, alla comunità locale e con adeguata valorizzazione. Speranza una delle tante ”S” della sua vita, nel nome e nel cognome, e in quella matrice ”Salentina” che ha portato con sè in Basilicata.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

L’artista Salvatore Sebaste dona un’opera alla Polizia di Stato. Alla cerimonia, presenti il Questore e le Autorità di Matera.

Giornata speciale quest’oggi in Questura, dove c’è stata la consegna dell’opera “Salti mediatici”, donata alla Polizia di Stato dall’artista lucano Salvatore Sebaste. All’evento, svoltosi nella Sala Palatucci, oltre al Questore Emma Ivagnes, hanno partecipato anche il Prefetto Cristina Favilli, il Sindaco Domenico Bennardi, accompagnato dall’Assessore Tiziana D’Oppido, il Presidente della Provincia Piero Marrese ed il Procuratore della Repubblica Alessio Coccioli.



Sono intervenuti, inoltre, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Locale, il Comandante della Polizia Penitenziaria e il Direttore della Casa Circondariale, nonché il Presidente della sezione materana dell’ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Presente anche la dr.ssa Caterina Rotondaro, psicologa dei Servizi sociali del Comune di Matera.



Il Questore Emma Ivagnes ha ringraziato di cuore l’artista Salvatore Sebaste per il bellissimo dono fatto alla Polizia di Stato, spiegando che è stata scelta per l’opera la collocazione della Sala Palatucci, legata al Questore di Fiume, martire nel campo di concentramento di Dachau, per permettere a più persone possibili di ammirarla, interpretarla, studiarla.

Salvatore Sebaste, classe 1939, originario della provincia di Lecce e bernaldese di adozione, presidente dal 1975 al 1977 del Circolo “La Scaletta”, è artista di caratura internazionale, che continua a svolgere un’intensa attività pittorica, grafica e scultorea negli studi di Bernalda, Bologna e Milano. Salvatore Sebaste ha salutato i presenti, ringraziando il Questore e la Polizia di Stato per la sensibilità dimostrata verso la diffusione della cultura. Ha aggiungo che – come per i Greci, che hanno dato un’impronta a questa terra dai tempi della Magna Grecia e hanno fondato la loro civiltà sull’arte (architettura, pittura, scultura), la filosofia e la letteratura – la cultura ha una finalità educativa e dev’essere a disposizione di tutti: è per questo che le sue opere sono esposte in edifici pubblici, chiese, musei e piazze.

Tra gli invitati c’era anche Caterina Rotondaro, che in quanto psicologa dei Servizi sociali del Comune intrattiene una frequente attività di collaborazione con la Squadra Mobile, nello svolgimento delle attività di indagine connesse ai reati contro la persona ed i minori. È stata lei a favorire l’incontro del Maestro Sebaste con il Questore, da cui è scaturita la donazione.



“Salti mediatici” è una pittoscultura di grandi dimensioni (m. 4,15 x 1,25) realizzata nel 2000 con tecnica mista. “Dominata da una luce calda, corposa e densa, è un corpo che cerca nello spazio un “ritorno all’ordine”, passando attraverso un segno matissiano che ritrova nel quasi monocromo un’indispensabile armonia. Ancora una volta si riscontra nella pittoscultura di Sebaste una volontà orizzontale di descrizione della sua realtà, in una condizione di totale autonomia che permette, a chi la osserva, la verità dell’artista, la sua capacità di sintesi delle dimensioni temporali, la sua capacità di cogliere e interpretare l’esistente attraverso la dimensione dell’ascolto e dell’osservazione, da cui trapela il suo rapporto singolare e prezioso con la sua terra.” (Caterina Rotondaro)

L’opera permarrà all’interno della Sala Palatucci della Questura di Matera, ove si svolgono le conferenze stampa ed i Tavoli Tecnici presieduti dal Questore, Autorità provinciale di pubblica sicurezza a connotazione tecnico/operativa, in occasione dell’organizzazione dei servizi di ordine pubblico particolarmente rilevanti. Ed è proprio per l’organizzazione dei servizi connessi ai festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Bruna, che l’opera verrà ammirata per la prima volta.