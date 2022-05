Lykos Feat, Silvia Bolognesi. Tre nomi, tre matrici (greca, inglese e italiana) che per un gruppo di giovani musicisti locali dell’universo jazz significa spaziare dove non ti aspetti, ringhiando e ululando come lupi (dal greco Lykos), in branco ( dall’inglese feat, impresa, gruppo) e con Silvia Bolognesi (contrabasso) a dettare i tempi di una scorribanda musicale dai ritmi intensi e liberatori. Tutto questo nel lavoro ” Lykos Feat. Silvia Bolognesi” inciso con l’etichetta Onyx jazz club. E la scelta è stata azzeccata. Abbiamo ascoltato il cd di notte, quando il silenzio consente di apprezzare, riascoltare, senza i rumori e le distrazioni del giorno. Sette tracce di musica che sa tanto di jazz sperimentale, ma che segue le tracce (proprio come i lupi) di influenze mediterranee e afroamericane. Risultato davvero interessante che dal vivo, e potremo verificarlo questa estate con il Gezziamoci 2022, quando la band si esibirà il 22 luglio a Maratea. Tino Tracanna, di casa nei cartelloni dell’Onyx, ha scritto nella recensione che ”…ciò che è interessante nel lavoro di questa band è proprio la capacità di mettersi in gioco su diversi registri formali e linguistici, suggeriti da una serie di composizioni fresche, interessanti e godibili fino in fondo. Temi piacevoli e talvolta struggenti possono poi contrapporsi a violente improvvisazioni per fasce sonore molto ben congegnate e di grande interplay( un abusato anglicismo, che sta per interazione) , per poi confluire in suggestivi paesaggi molto ben disegnati…” Onyx Libro apre alla composizione di un grande del ‘900 Modest Petrovič Musorgski noto per le ”Notti sul monte Calvo ” e scrive ”… Tutti i brani, però, dopo le note e le sonorità rotte e ossessive, si dipanano in spazi e visioni più rilassate e pacificate, proprio come nei quadri più solenni di Musorgskij. E la scorribande dei Lykos, nella terra dei Lupi dell’antica Lucania (altra matrice di questo toponimo, dal greco λυκος ) continua fino alle tracce del prossimo lavoro. Auguri, ragazzi.



I Lykos : Pino Melfi tromba, Angelo Manicone sassofoni, Domenico Saccente fisarmonica e piano elettrico, Nicola Andrulli basso elettrico, Francesco D’Alessandro batteria e Silvia Bolognesi contrabbassi,